Sabato 25 ottobre alle ore 16.00, presso il museo diffuso La Giostra della Memoria a San Salvo, si terrà la presentazione del libro Analisi tematica dell'opera di Francesco Jovine della dott.ssa Margherita Di Fiore.

Ad affiancarla ci sarà la prof.ssa Angiolina Balduzzi ideatrice e curatrice di questo spazio espositivo fatto di stanze tematiche, dove è possibile rispolverare oggetti del passato appartenenti al contesto scolastico, alla medicina popolare, alla transumanza ed al mondo contadino. Quest'ultimo, tema tanto caro all'illustre autore molisano.

L’autrice riprende la sua tesi di laurea dedicata al noto scrittore molisano Francesco Jovine, affrontando i nodi tematici principali, i contadini, la terra, l’amata terra natia. Il Molise con i suoi miti ancestrali e le sue storie di vita da cui parte tutto e a cui tutto fa ritorno. Storie che si ripresentano nelle sue opere dove l’esistenza si fa storia e si intreccia con essa inevitabilmente. All’interno delle province molisane si dipana il lavoro, la politica, la religione, fra ricchi e poveri, uomini e donne, personaggi di cui vengono letti magistralmente i sentimenti umani. Un’opera per riscoprire un grande autore vissuto in un’importante periodo storico.

Margherita Di Fiore nata a Campobasso, risiede a Roma dove ha seguito gli studi per la laurea in Lettere, conseguendo successivamente seconda laurea in Psicologia clinica, base della propria attività di Psicologo dirigente e Psicoterapeuta presso la ASL RM/A. Attualmente libera professionista. Ha collaborato a lungo per le recensioni di libri alla rivista “Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” (Borla) diretta da Giovanni Bollea. Figura tra gli autori di progetti del Notiziario speciale “Innovazione e sviluppo”, pubblicato dall’Ordine degli psicologi del Lazio nel 2003, per il proprio intervento sulla “ricerca del sé nella dinamica interpersonale.”