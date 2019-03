Abruzzo In Bike organizza una tranquilla passeggiata in mountan bike aperta a tutti, in compagnia delle sue guide (obbligatorio l’uso del casco protettivo, consigliato guanti e occhiali).

Ritrovo: 26 ottobre 2014 ore 8.00 ingresso discoteca Baja Village Località zona industriale Punta Penna.

1) Percorso breve Punta Penna - Le Morge (Torino di Sangro) circa 20 Km durata circa 2,30 ore escluso soste.

2) Percorso completo da Punta Penna alla riserva regionale La Lecceta circa 38 Km durata circa 4,30 ore escluso soste.

"Attraverseremo l’area protetta della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci - spiegano gli organizzatori - la Riserva va dalla spiaggia di Punta Penna, attigua al Porto di Vasto (Punta della Lotta), alla foce fiume Sinello (confine con il comune di Casalbordino).

Da Punta Aderci lo sguardo può spaziare sul Parco Nazionale della Maiella, del Gran Sasso - Laga e dei Sibillini: al tramonto, con buona visibilità, si può intravedere il Parco regionale del Conero. Percorreremo la sterrata che conduce al promontorio di Punta Aderci (26 m s.l.m.) fino a raggiungere l’ingresso del ex. tracciato ferroviario che sovrasta la lunga spiaggia di ciottoli di Mottagrossa, un panoramico percorso in quota (circa 20m s.l.m.) di circa 3 Km, che consente, di scoprire le pinete sul mare, valloni e tratti di macchia mediterranea.

La Riserva termina alla foce del fiume Sinello poco oltre le caratteristiche arcate in mattoni che delimitavano il vecchio tracciato ferroviario; proseguendo inizia il lungomare della città di Casalbordino. Dopo aver percorso tutto il Lungomare si proseguirà lungo una sterrata che costeggia l’ex tracciato ferroviario fino a località Le Morge con il suo lungomare e qui il gruppo del percorso breve prenderà la via del ritorno. Il gruppo del percorso completo proseguirà fino a raggiungere la foce del fiume Sangro da qui abbandonerà la costa per internarsi di circa 1 Km fino al raggiungimento della riserva naturale regionale La Lecceta di Torino di Sangro.

Percorreremo uno dei sentieri della Riserva Naturale Regionale La Lecceta che si estende per circa 175 ettari, dal livello del mare fino a circa 115 m di quota, ed è uno dei rari boschi costieri relitti del litorale adriatico. Il percorso ci permetterà di attraversare la Riserva, percorrendo una comoda sterrata che presenta solo una piccola salita impegnativa di circa 100 Mt ed relativa discesa, il percorso si snoda immerso in un lussureggiante bosco per circa 5 Km al termine del quale si procederà al rientro.

Per chi avesse problemi a raggiungere il punto di incontro è possibile organizzare il trasporto della Bike (gratuita) previa prenotazione al Tel. 320 292 6688

Per chi avesse necessità di una Bike in prestito è possibile richiederne una previa prenotazione al Tel. 320 292 6688 (disponibilità limitata).

In collaborazione con Ciclo Escursionismo Elettrico, www.cicloescursionismoelettrico.com, ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente il percorso testando una delle Mtb Elettriche previo prenotazione al 320.2926688 (disponibilità limitata).