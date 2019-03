La Strasalerno di domenica scorsa è stata un'altra importante tappa di avvicinamento verso la corsa a cui ogni podista sogna di partecipare almeno una volta bella vita. Ed è arrivate dopo tante gare del 2014 in cui le soddisfazioni per Nicolino Catalano, per tutti Zuzu, non sono certo mancate. Ma con il passare dei giorni l'attesa per il suo grande appuntamento cresce sempre di più.

Domenica 2 novembre sarà al via tra gli oltre 50mila che da Staten Island, con l'invasione del ponte di Verrazzano, percorrerano i 42,195 chilometri lungo le strade della Grande Mela. Sarà una maratona di NY accompagnata da un velo di tristezza per i podisti abruzzesi che raggiungeranno gli Stati Uniti, visto che tra i partecipanti avrebbe dovuto esserci anche Duilio Fornarola, 82enne podista scomparso domenica scorsa mentre terminava la Dannunziana di Pescara. Sarebbe stata la sua sesta partecipazione e i maratoneti abruzzesi correranno nel suo ricordo per onorarne la memoria.

Catalano, atleta della Podistica Vasto, affronta le gare con tanta carica agonistica e altrettanta spensieratezza. "A differenza di tanti podisti, fissati con una vita sana e regolare - ci tiene a sottolineare - ho una grande passione... per la birra! La sera prima della gara non manca mai nella mia alimentazione". Per lui corsa e divertimento e non è raro, quando è in gara, vederlo ridere e scherzare con gli amici che sono a bordo strada. A New York, ovviamente, farà sul serio. "Il percorso è duro e ci sarà anche il fuso orario da smaltire. Ma voglio fare bene puntando ad entrare almeno tra i primi 500". Poi, al suo ritorno a Vasto, potrà brindare insieme a tutti i suoi amici podisti, naturalmente con una fresca birra.