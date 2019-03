Un evento olistico è organizzato nei giorni di sabato e domenica 25 e 26 ottobre, I sentieri del benessere. Io sono amore, io sono luce, io sono energia. Festival olistico nella Riserva Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri, dalle 9.30 alle 22.00 con il patrocinio del Comune di Pollutri e della ROA- Rete Olistica Adriatica. Due intere giornate, immersi nella splendida cornice della Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio per conoscere le Discipline Olistiche. Due giorni in cui operatori del territorio abruzzese metteranno a disposizione la propria Professionalità e il proprio Cuore per guidarvi in un percorso di consapevolezza.

"I sentieri del BenEssere - spiegano gli organizzatori - è un’occasione unica per incontrare le discipline olistiche: una vasta scelta di workshop e un’area wellness per conoscere queste arti per la salute e scoprire nuovi approcci alla cura di sé: più di 40 operatori qualificati parliamo a disposizione degli utenti per poter sperimentare shiatsu, osteopatia, reiki, naturopatia e molto, molto altro ancora.

Abbiamo coinvolto tutti gli operatori del territorio abruzzese e molisano, da Vasto per un raggio di 70km circa (Pescara, Lanciano, Termoli, San Salvo) e abbiamo scelto il bosco di Don Venanzio come location: questo per far conoscere maggiormente le Risorse umane, culturali e ambientali della nostra Regione. Nei due giorni della manifestazione sono previste anche attività per bambini: dallo yoga, alla pet therapy, passando per la mindfulness e lo storytelling, per educare già da piccoli alla consapevolezza di sé.

Inoltre, sarà possibile degustare tè, tisane e succhi di frutta bio, deliziando il palato con stuzzichini preparati con ingredienti e farine speciali, adatte anche a chi è celiaco, diabetico o ha altre esigenze alimentari. I pasti prevedono menù vegano. Un vero tripudio dei sensi, quindi, che coinvolge anche artisti locali che esporranno le loro opere, e sedute di MusicoTerapia di Gruppo, oltre che un concerto di musiche indiane di Mantra e Bijas. Per chi viene da fuori, c'è la possibilità di pernottare in una struttura convenzionata".

Per i dettagli dell’evento, per conoscere gli operatori e le attività, questa è la pagina facebook dell’evento www.facebook.com/events/311108272402525

L'ingresso e i workshop sono gratuiti, mentre massaggi e trattamenti benessere saranno a offerta libera e consapevole.

Per info e prenotazioni pasti (entro il 23 ottobre) e workshop:

Germana Scafetta 340 3437780

Fabio Cieri 320 0568110

Franca Porchia 333 2065263