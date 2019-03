"Stringere accordi economici tra Vasto e Perth che creino opportunità di lavoro, nell'ottica di dare maggiore significato al gemellaggio tra la nostra città e quella australiana e affinché i legami non siano fini solamente al ricordo di ciò che è stato". Lo ha detto Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in Movimento, l'associazione che raggruppa i giovani del centrodestra vastese. Un intervento "a bocce ferme e a qualche mese di distanza dalle cerimonie in occasione dei venticinque anni di sodalizio tra Vasto e Perth per evitare che venisse scambiato per polemica".

"La nostra città – sottolinea di Michele Marisi – vive una crisi occupazionale probabilmente nella media di quella di tutta l'Italia, se non superiore, ma ha delle marce in più che non vengono però ingranate. Il gemellaggio con una città quale Perth, che offre ancora diverse opportunità, deve necessariamente sfociare in un mutualismo tra le due realtà. Pensare di siglare accordi commerciali e non solo con la capitale dell'Australia occidentale, non è follia, ma rientra esattamente nelle finalità di qualsiasi gemellaggio che si rispetti. Favorire oltre che relazioni umane e culturali, anche quelle economiche – commenta il portavoce di Gim – può essere una risposta concreta alla disoccupazione giovanile oltre che un metodo di scambio di esperienze e professionalità atte allo sviluppo di entrambe le realtà. Rivisitare dunque il 'contratto' tra le due città, non significa cancellare il passato, ma adattarlo alle esigenze d'oggi, in primis a quella dell'occupazione che deve essere una voce prioritaria nell'agenda politica."

Stop alla fuga dei cervelli - Di Michele Marisi auspica si apra un dibattito su come "creare opportunità formative e professionali nella realtà di Vasto mediante il gemellaggio, cercando di inquadrare le eventuali esperienze a Perth come tali e non come dei viaggi di sola andata. L'invito, dunque, rivolto a tutte le parti attive del sodalizio è quello di percorrere tutte le strade affinché il legame tra le due città non si riduca a scambi di visite istituzionali, ma sia una opportunità utile a Vasto così come a Perth".