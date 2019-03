Non sarebbe stato facile, questo lo sapevano già in casa All Games ed il campo non ha smentito le aspettative. Troppe le assenze con cui deve imbattersi mister Lanza per arginare un Civitella Sicurezza Pro che, senza dubbio, ha dimostrato di avere giocatori, gioco ed organizzazione societaria adatta per giocarsi la vittoria del campionato fino all’ultima giornata. Con le assenza di Perazzoli, Di Paolo e Colombaro, mister Lanza schiera Della Penna, D’Alonzo, Ninni, Di Ghionno e Di Bello, ed il San Salvo non sembra partire male.

Il Civitella gestisce palla grazie all’esperienza di Cornacchia ma le conclusioni più pericolose arrivano solo da calcio d’angolo con Bonsignore e Tutilo su cui è molto attento Della Penna. D’Alonzo ed i suoi provano qualche timido attacco grazie ad alcuni palloni rubati ma non impensieriscono mai più di tanto Dell’Oso, ex campione d’Europa con la maglia del Montesilvano quando era il vice di Mammarella. Al 10’ si sblocca il risultato, errore in fase di scalatura per gli ospiti e Bonsignore serve sul secondo palo Savini che infila comodamente la palla dell’1 a 0. Otto minuti più tardi di nuovo Bonsignore in pressing recupera palla e scarica sul secondo palo dove trova Perinetti che, con un colpo sotto, supera Della Penna in uscita. Gli ospiti non si scoraggiano e continuano a fare la loro partita creando anche qualche buona occasione, De Cinque, dopo un’ottima giocata personale, si fa respingere in uscita dal portiere, quest’ultimo è protagonista di un altro paio di ottimi interventi prima su un sinistro velenoso di Ninni e poi su un tiro di Di Bello. Così il risultato resta fermo sul 2 a 0 e si va al riposo.

La ripresa, però, inizia male per i biancazzurri che subiscono la rete di Bonsignore abile a recuperare palla a centrocampo ed infilare con un bel sinistro in diagonale un’incolpevole Della Penna. Dopo 5’ Ninni deve abbandonare il campo per infortunio dopo un contrasto a centrocampo, il laterale sente subito dolore al ginocchio e termina la sua partita accompagnato claudicante verso la propria panchina; a lui vanno i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Entra Di Nardo al suo posto che sembra in ottima giornata e crea non pochi grattacapi a Cornacchia ed i suoi. Dell’Oso è chiamato agli straordinari e compie 2 ottimi interventi sul laterale sansalvese mantenendo cosi inviolata la sua porta. Al 15’ sono di nuovo i padroni di casa ad andare a segno con Savini spegnendo ogni speranza dell’All Games di raddrizzare la gara. Il gol della bandiera per i biancazzurri lo sigla Di Bello su assist di capitan D’Alonzo dopo un buon schema da fallo laterale, prima che Savini e Perinetti nel finale, fissino il risultato sul 6 a 1.

Con questa vittoria il Civitella si porta al secondo posto solitario ad un solo punto dall’Atri e sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto in casa di quest’ultima. Per l’All Games San Salvo una sconfitta netta che, però, non deve lasciare il segno, con la formazione al completo sarebbe stata un’altra gara ma, in ogni caso, perdere su questo campo ci può stare e recriminare le assenze non serve a nulla soprattutto perché la classifica è ancora buona. Bisogna guardare avanti perché sabato alla palestra di Via Verdi arriva l’ottimo Avezzano di mister Di Domenico che è avanti solo di 2 punti in classifica e nell’ultimo turno ha subito una pesante sconfitta tra le mura di casa dall’Atletico Lanciano. Appuntamento quindi a sabato 25 alle ore 15 presso la palestra comunale di Via Verdi dove patron Di Ghionno e Daniele sperano di ritrovare il numerosissimo pubblico visto nella giornata precedente.