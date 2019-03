Esattamente nell’ottobre di due anni fa, mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, in occasione di una sua visita pastorale, rendeva omaggio alla targa marmorea, recante inciso il carme “Terra di Fraine” del professor Guido Brunetti, posta sulla parete del Palazzo comunale.

Nel corso di una toccante cerimonia, l’ illustre porporato dopo aver letto e commentato l’ ode, rinnovava i suoi sentimenti di ringraziamento e gratitudine a Brunetti definendolo “benefattore di Fraine” per la sua nobile e straordinaria crociata in favore della riapertura della parrocchia “S. Silvestro Papa” da anni chiusa per mancanza di fondi.

In quella lieta circostanza, anche il parroco, don Francois Kayiranga, in una bella lettera scritta a Brunetti affermava, tra l’ altro: “Dobbiamo sempre riconoscere il vostro merito come benefattore della comunità di Fraine”. In un successivo messaggio del 9 novembre 2012, don Francois scriveva: “Vi ringrazio dal profondo del cuore, professor Brunetti, per il vostro forte impegno nella felice soluzione dell’ annoso problema della Chiesa di Fraine. Senza di voi, la Parrocchia sarebbe ancora chiusa!”.

Espressione tangibile di questi sentimenti di gratitudine, la targa donata a Brunetti il 9 giugno 2012 dal parroco e dalla comunità parrocchiale. La stele “Terra di Fraine” reca la data del 25 ottobre 2003. La cerimonia di inaugurazione, a cura dell’ Amministrazione comunale, è avvenuta il 9 giugno 2012 alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Gianni Letta.

Guido Brunetti, di origini abruzzesi, vive e lavora a Roma. Scrittore di fama, ha tenuto lezioni nell’ Università di Roma, Lecce e Salerno. E’ autore di numerosi libri di neuroscienze, psichiatria e psicoanalisi.

Anna Gabriele