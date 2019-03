Puntare sull'unificazione con Lanciano e Larino. E' l'unico modo per salvare il Tribunale di Vasto. Corrado Squadrone, legale dell'Ape, l'associazione in difesa dei diritti calpestati, torna a lanciare un grido d'allarme.

"I numeri dicono che gli avvocati dell'Ordine forense di Vasto sono aumentati: attualmente sono 475. Lo scippo del Tribunale è un danno grave e irreparabile per un'intera comunità, oltre che una beffa per gli operatori giuridici.

E si teme che la spending review possa accelerare la chiusura già nel 2015 e non più nel 2018. C'è bisogno di aria nuova nell'Ordine forense per ridare slancio alla battaglia in difesa della sede giudiziaria, puntanto quantomeno all'unificazione con i Tribunali Lanciano e Larino". Quest'ultimo, nel 2012 è stato salvato dalla legge Severino per la cosiddetta regola del 3: 3 palazzi di giustizia per ogni sede di Corte d'appello. In Molise sono proprio 3: Campobasso, Isernia e Larino, chiusa invece la sede distaccata di Termoli.

Ma, secondo Squadrone, il salvataggio di Larino è stato solo temporaneo: "E' destinato a essere soppresso. Gli avvocati del Basso Molise preferirebbero venire a Vasto, invece di andare a Campobasso. L'unificazione delle sedi giudiziarie di Vasto, Lanciano e Larino, diversificando naturalmente le competenze, può consentire di evitare la chiusura".

Il caso Atessa - L'Ape chiede l'intervento de Le Iene: "Il programma televisivo di Italia 1 realizzi un servizio nell'ex Tribunale di Atessa. E' una cattedrale nel deserto, una struttura da 500 metri quadri, in cui ormai lavora un solo dipendente. Si tratta di un ufficiale giudiziario, che continua a svolgere il suo dovere. Sono andato a visitare quell'edificio, ancora moderno. Sembra che il tempo si sia fermato: tranne l'unico ufficio aperto, gli altri sono tutti chiusi. I fascicoli sono rimasti tutti al loro posto, i documenti sulle scrivanie. Come se la sezione staccata di Atessa fosse solo chiusa per ferie. Invece, è stata soppressa e l'attività forense è stata trasferita interamente a Lanciano. Ma fino a quando, visto che anche quel Tribunale rischia di chiudere?".