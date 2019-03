Nella quarta puntata de L'edicola del Bar Walter, consueto appuntamento sportivo del lunedì mattina, dopo un lungo silenzio è tornato a parlare Pino De Filippis, il giorno dopo Vastese-Vasto Marina. Oltre al commento sull'Eccellenza, il direttore sportivo, che non rilasciava dichiarazioni da luglio, dalla famosa conferenza stampa di presentazione di mister Danilo Rufini alla Vastese, ha raccontato tutte le sue verità sulla vicenda estiva e sui motivi che hanno fatto saltare il nuovo progetto di rilancio del calcio cittadino.

Oltre a lui sono stati ospiti di Stefano Troilo, Lino Giangiacomo e Matteo Delle Donne, rispettivamente presidente e dirigente-giocatore del Fresa, la squadra del momento, al comando del girone b di Prima Categoria, miglior attacco del torneo con 14 reti e un progetto che va avanti dal 2011 in Terza Categoria, con tutti giocatori locali a parte i tre arrivati in estate: Mainardi, Ruzzi e Vasiu (7 reti nelle ultime due partite).

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.