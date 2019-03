Inizio con sconfitta per il Vasto Rugby che cede in casa per 31-10 al Tortoreto nella gara giocata a San Salvo Marina per il secondo turno del girone di C2 abruzzese.

Il XV allenato da Massimiliano D’Onofrio ha visto l’esordio assoluto in maglia biancorossa di diversi giovani, di alcuni ragazzi appena avvicinatisi alla palla ovale, nonché di diversi rinforzi arrivati dall’Atessa. Proprio uno di loro, Marco Talone, ha firmato l’unica meta dell’incontro per gli Arciglioni. Sul tabellino vastese anche la trasformazione di Csoka e un piazzato di Bibbò. Prossimo incontro fra una settimana ancora sul terreno di gioco di via Magellano. Avversario il Sulmona.

Questa la formazione vastese: Bibbò, Capriati, Notarangelo, Carminati A., Olivieri, D’Onofrio, Csoka, Carminati G., Salvador, Pavone, Stampone, Sarchione, Di Nella, Primofiore, Bevilacqua. Entrati a gara in corso: De Liberato, Talone, Spinelli, Bignami, Libertone, Di Filippo, Vincenzi.