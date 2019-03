Per il terzo anno consecutivo Marco La Verghetta, tiratore vastese, ha ricevuto il premio per il titolo regionale conquistato nella specialità pistola 10 metri. Ieri, a L'Aquila, si è svolta la cerimonia di premiazione di tutte le discipline e delle categorie del tiro a segno. Dopo la vittoria del titolo regionale P10 categoria C, nel 2012, La Verghetta era stato promosso nella categoria B, dove è si è piazzato primo della regione Abruzzo nel 2013 e quest'anno. Il punteggio conseguito nelle gare federali gli è valso anche il passaggio nella categoria A, dove l'anno prossimo dovrà vedersela con i migliori tiratori italiani. Già quest'anno, in seguito alla vittoria del titolo regionale, ha potuto partecipare ai campionati nazionali assoluti a Milano. Anche grazie al suo apporto la squadra del Tiro a Segno Pescara, guidata dal presidente Rino Solari, ha conqusitato la vittoria nella competizione a squadre per il terzo anno di fila.

La Verghetta, che ieri è stato premiato dal consigliere federale della UITS, Riccardo Mariani, è anche componente dello staff tecnico della nazionale paralimpica di tiro a segno con cui è stato presente negli ultimi campionati nazionali che si sono svolti a Bologna. "Il movimento del tiro a segno paralimpico sta crescendo in Italia - spiega La Verghetta -, con diversi atleti che si stanno facendo strada. In Abruzzo e in particolare nel Vastese stiamo cercando ragazzi e ragazze che vogliano mettersi alla prova nel tiro a segno paralimpico. Per questo è possibile contattarmi all'indirizzo mail marcolaverghetta10@hotmail.com".