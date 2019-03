Il San Salvo vince 1-0 a Sulmona con rete di Di Pietro S. al 10' del primo tempo, che poi si fa espellere nella ripresa, e conquista la sesta vittoria stagionale, che le permette di restare al comando della classifica del campionato di Eccellenza insieme al Pineto che ha vinto 3-1 a Cupello. Nel prossimo turno il San Salvo ospiterà l'Acqua&Sapone di Naccarella sconfitta 4-1 in casa dal Capistrello.

Per la squadra di mister Di Francesco, penultima in classifica a 5 punti, arriva la quinta sconfitta in campionato. Al 45’ vantaggio ospite con Stacchiotti, raddoppia al 55' Maloku, all'80' accorcia Quintiliani, terza rete al 93' di Falasca. Nel porssimo turno i rossoblu andranno a fare visita alla Renato Curi Angolana sconfitta 1-0 dal Borrello.

I risultati della 8° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Capistrello 1-4

Alba Adriatica-Torrese 0-5

Avezzano-Montorio 4-1

Borrello-Renato Curi Angolana 1-0

Cupello-Pineto 1-3

Francavilla-Martinsicuro 2-0

Miglianico-Paterno 1-1

Sulmona-San Salvo 0-1

Vastese-Vasto Marina 0-0

La classifica

Pineto 18

San Salvo 18

Torrese 17

Avezzano 16

Francavilla 16

Paterno 15

Capistrello 12

Martinsicuro 11

Vastese 11

Angolana 10

Miglianico 10

Montorio 10

Alba Adriatica 8

Borrello 8

Vasto Marina 7

Acqua&Sapone 6

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Capistrello-Francavilla

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-Alba Adriatica

Paterno-Vastese

Pineto-Sulmona

Renato Curi Angolana-Cupello

San Salvo-Acqua&Sapone

Torrese-Borrello

Vasto Marina-Avezzano