Terzo pareggio consecutivo tra Vastese e Vasto Marina, dopo lo 0-0 e l'1-1 dello scorso campionato, finisce di nuovo a reti inviolate. Un punto che non serve a nessuna delle due. Buona l'affluenza di pubblico.

La partita. All’Aragona si affrontano le due squadre cittadine. La Vastese a metà classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta rimediata domenica scorsa a Capistrello, 9 le reti fatte (3 Soria, 3 Piscopo, 2 Bonuso, 1 Maimone) e 9 subite. Il Vasto Marina è quartultimo a 6 punti, con 2 vittorie, l’ultima domenica scorsa contro il Borello, nessun pareggio e 5 sconfitte, 4 gol fatti (3 Cataruozzolo, 1 Cesario) e 16 subiti.

La Vastese deve fare a meno di D’Ambrosio e Napolitano squalificati, infortunato Antenucci. Vasto Marina senza gli squalificati Lo Mele e Volpe, infortunati Cataruozzolo e Cicatiello. Nel 4-2-3-1 di Precali Mascolo fa il terzino sinistro e Dema gioca in attacco. Pazienza schiera nel 4-4-2 Giuliano a centrocampo con Lupo, Febbraro difensore centrale, Stigliano e sinistra, in avanti la coppia Cesario-Kamara.

Tanti gli ex della gara: Spagnuolo, Soria, Stango, Berardi, Precali nella Vastese, Cialdini, Giuliano, Forte e Napolitano nel Vasto Marina.

Nella prima fase di gioco le due squadre si studiano. Al 13' primo brivido della gara con una punizione dalla distanza di Soria che centra il palo. Al 22' Stango entra in area dalla sinistra si accentra e tira, Dema intercetta involontariamente e si oppone alla sfera. Al 26' Vasto Marina pericoloso con una bella conclusione potente di Maisto dalla sinistra che Leo neutralizza. Al 30' cross dalla destra di Piscopo, Stango in area svetta ma non ci arriva. Al 35' è Monachetti con una conclusione da fuori a impegnare Leo che blocca. Al 36' cross di Piscopo dalla destra per Dema, l'attaccante svirgola. Al 38' gol della Vastese, punizione dalla destra di Soria, palla a D'Adamo che insacca, ma è fuorigioco. Nei minuti di recupero ancora D'Adamo prova la giocata da centrocampo ma la palla finisce abbondantemente fuori. Brutto primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Anche la ripresa è avara di emozioni. A metà secondo tempo Pazienza toglie Cesario per Marinelli mentre Precali fa uscire D’Adamo e Dema per Bonuso e Maimone. Non cambia nulla, la partita resta inchiodata sullo 0-0. Al 71’ ci pensa Soria a scaldare l’ambiente con una conclusione da fuori area, attento Cialdini che devia in angolo, sul successivo corner Corbo di testa manda fuori. Resterà un caso isolato. Al 79' sponda di petto di Soria per Piscopo che supera Cialdini, rete annullata alla Vastese, il gioco era stato fermato in precedenza. All'85' una punizione a giro dal limite di Piscopo sorvola la traversa. Poi più nulla, finisce tra i fischi del pubblico una gara con pochissime occasioni da gol. Entrambe hanno necessità di una prima punta che la butti dentro.

Nella prossima giornata la Vastese andrà in trasferta contro il Paterno dell'ex Aquino che oggi ha pareggiato a Miglianico 1-1, mentre il Vasto Marina ospiterà l’Avezzano che ha battuto 4-1 il Montorio.

Clicca qui per leggere la cronaca in diretta.

Tabellino

Vastese-Vasto Marina 0-0 (0-0)

Vastese: Leo, Balzano, Mascolo, Spagnuolo, Corbo, Irmici, Piscopo, D’Adamo (67’ Bonuso), Dema (67’ Maimone), Soria (87’ De Vita), Stango. A disposizione Lafsahi, Salcuni, Berardi, Verna. Allenatore Gianpietro Precali

Vasto Marina: Cialdini, D’Alessandro, Stigliano, Giuliano, Schettino, Febbraro, Monachetti (76’ Forte), Lupo (77’ Napolitano), Cesario (65’ Marinelli), Kamara, Maisto. A disposizione Del Giudice, Di Biase, Labrozzi, D’Ottavio. Allenatore Luigi Pazienza

Arbitro: Fabio De Crecchio (Pescara), assistenti: Antonio Parisse (Teramo), Paolo Biancucci (Pescara)

Ammoniti: Giuliano (Vasto Marina)

I risultati della 8° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Capistrello 1-4

Alba Adriatica-Torrese 0-5

Avezzano-Montorio 4-1

Borrello-Renato Curi Angolana 1-0

Cupello-Pineto 1-3

Francavilla-Martinsicuro 2-0

Miglianico-Paterno 1-1

Sulmona-San Salvo 0-1

Vastese-Vasto Marina 0-0

La classifica

Pineto 18

San Salvo 18

Torrese 17

Avezzano 16

Francavilla 16

Paterno 15

Capistrello 12

Vastese 11

Martinsicuro 11

Angolana 10

Miglianico 10

Montorio 10

Alba Adriatica 8

Borrello 8

Vasto Marina 7

Acqua&Sapone 6

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Capistrello-Francavilla

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-Alba Adriatica

Paterno-Vastese

Pineto-Sulmona

Renato Curi Angolana-Cupello

San Salvo-Acqua&Sapone

Torrese-Borrello

Vasto Marina-Avezzano