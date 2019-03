Negli ultimi tempi le cronache hanno riportato diversi episodi di animali marini che purtroppo sono stati ritrovati senza vita sulle spiagge della costa abruzzese. Delfini, tartarughe, fino al "clamoroso" episodio dei capodogli a Punta Penna. Notizie tristi per tutti e in particolare per gli amanti del mare. Questa mattina, invece, abbiamo ricevuto queste belle foto di alcuni delfini che hanno accompagnato la navigazione di una barca salpata dal Porto di Vasto.

"Oggi i ragazzi di Invelaconoi Asd, durante il corso di vela, hanno avuto la fortuna di incontrare una famiglia di delfini al largo di Vasto. Ci hano accompagnato per un tratto della navigazione. È stata un'esperienza fantastica", ci scrivono nella mail che accompagna queste belle immagini. E così per qualche minuto i velisti hanno lasciato cime e timone per immortalare i delfini che nuotavano vicino alla loro imbarcazione. Incontri sempre frequenti, quelli con i delfini, ma che lasciano sempre a bocca aperta vista la loro bellezza ed eleganza.