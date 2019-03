Prima Categoria, girone B. Il Casalbordino di Carbonelli supera 2-1 in casa la capolista Spal Lanciano con le reti di Loris Della Penna su rigore e Sputore. Una vittoria che cambia il vertice della classifica, dove adesso ci sono appaiate a 12 punti quattro squadre: Fresa, Palombaro (in attesa dell'esito del ricorso), Guastameroli e Casalbordino. Le più accreditate alla vigilia.

Altra rotonda vittoria del Fresa, la squadra più in forma del momento, che dopo il 5-1 di domenica scorsa, travolge 5-0 il Roccaspinalveti, 4 gol dell'ex Vasiu (7 reti nelle ultime due partite) uno di Ruzzi, miglior attacco del torneo per la squadra di mister Olivio Ezio Stella con 14 reti segnate. Prima vittoria per lo Scerni che coglie il successo per 4-2 a Paglieta con le reti di Di Matteo, Marino e doppietta di Marrollo. La formazione di Silvino Ottaviano, rinforzata dagli arrivi in settimana del portiere Salerni e dell'attaccante Di Matteo, passa in vantaggio di due gol, si fa rimontare e poi nel finale riesce a mettere dentro altre due reti.

Sconfitto in casa il Real San Giacomo contro il Palombaro che è in attesa di avere conferma del ricorso relativo alla partita contro lo Sporting San Salvo che dovrebbero portare 3 punti a tavolino. Deludente pareggio a teti inviolate tra Casolana e Monteodorisio, con i padroni di casa che conquistano il primo punto della stagione. Il Guastameroli si impone 2-0 sul campo della Marcianese che perde l'imbattibilità interna dopo 15 mesi.Pareggia 1-1 lo Sporting San Salvo con il nuovo tecnico Nicola Marcello in panchina, sotto di un gol nel primo tempo per la rete ospite di Di Pardo, pareggia nella ripresa De Santis.

Nell’anticipo di sabato l’Incoronata Calcio Vasto pareggia 1-1 in casa contro il Real Montazzoli, vastesi in vantaggio al 65’ con Priolo, pareggia Tundo dieci minuti dopo. Gara difficile per i padroni di casa rimaneggiati per via degli infortuni di Menabuoni, Pegna e del portiere Benedetti, oltre alle squalifiche di Smiles e Romilio. Tra i pali spazio ancora al nuovo acquisto Farina.

I risultati della 5° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Spal Lanciano 2-1

Casolana-Monteodorisio 0-0

Fresa-Roccaspinalveti 5-0

Incoronata Calcio Vasto-Real Montazzoli 1-1

Marcianese-Guastameroli 0-2

Paglieta-Scerni 2-4

Real San Giacomo-Palombaro 0-1

Sporting San Salvo-Trigno Celenza 1-1

La classifica

Fresa 12

Palombaro 12

Guastameroli 12

Casalbordino 12

Spal Lanciano 10

Real Montazzoli 9

Marcianese 8

Trigno Celenza 7

Incoronata Calcio Vasto 5

Monteodorisio 5

Paglieta 4

Scerni 4

Real San Giacomo 4

Sporting San Salvo 4

Roccaspinalveti 3

Casolana 1

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Casalbordino-Incoronata Calcio Vasto

Guastameroli-Real Montazzoli

Monteodorisio-Sporting San Salvo

Palombaro-Marcianese

Roccaspinalveti-Paglieta

Scerni-Casolana

Spal Lanciano-Fresa

Trigno Celenza-Real San Giacomo

Seconda Categoria, girone G. Vince ancora la capolista Gs Montalfano che si impone 2-0 ad Atessa sul campo del Mario Tano con le reti di Ferrazzo e Portellini. I gialloverdi di Liberatore restano al comando a punteggio pieno. Il Gissi rallenta la corsa del Mario Turdò e passa 0-1 a Carunchio con la rete di Domenico Lapenna al 53'. Sconfitto 2-1 in casa il Real Porta Palazzo dal Catelfrentano, i gialloneri passano in vantaggio con Massari si fanno raggiungere nel primo tempo, a fine partita gol vittoria ospite. Pareggia 1-1 in casa il Real Montalfano di mister Piermattei contro il Piazzano con le marcature di Tartaglia e Antichi, mentre il Fossacesia 90 passa sul campo del Villa Scorciosa 3-1.

L'Odorisiana supera 4-1 il Carunchio ultimo ancora a secco di punti, scavalca il Mario Turdò e sale al secondo posto. La formazione di mister Benedetti va in svantaggio subendo la rete di Caldarone, pareggia Colonna, vantaggio di Gentile, terza rete di Stanisci e chiude i conti ancora Colonna, autore di una doppietta, che lo riporta in testa alla classifica dei cannonieri con 6 centri. Vince 2-1 il San Buono, che resta in 9 uomini, sul New Archi Perano. Le reti giallorosse, ora terzi con i cugini del Gissi, portano le firme di Pardi e D'Adamio appena subentrato a Del Villano.

I risultati della 5° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Mario Tano-Gs Montalfano 0-2

Mario Turdò-Gissi 0-1

Odorisiana-Carunchio 4-1

Real Montalfano-Piazzano 1-1

Real Porta Palazzo-Castelfrentano 1-2

San Buono-New Archi Perano 2-1

Villa Scorciosa-Fossacesia 90 1-3

La classifica

Gs Montalfano 15

Odorisiana 11

San Buono 10

Gissi 10

Mario Turdò 9

Fossacesia 9

Mario Tano 7

Real Montalfano 7

Castelfrentano 6

Real Porta Palazzo 6

Villa Scorciosa 5

Piazzano 2

New Archi Perano 1

Carunchio 0

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Carunchio-Castelfrentano

Fossacesia 90-Mario Tano

Gissi-Real Montalfano

Gs Montalfano-Odorisiana

New Archi Perano-Mario Turdò

Piazzano-Villa Scorciosa

San Buono-Real Porta Palazzo

Terza Categoria Vasto. Debutta in casa nell’anticipo di sabato la capolista San Giovanni Lipioni che travolge con un netto 7-1 lo Sporting Vasto e resta in vetta a punteggio pieno, confermandosi una delle squadre favorite per la vittoria finale. In gol Simone Serafini, Lattanzio, Alfredo Bevilacqua a inizio ripesa per i vastesi, Blascetta e doppiette di Michele Felice e Vito Meo.

Secco 5-0 a Liscia del Real Carpineto Sinello di mister Zocaro, padroni di casa ampiamente rimaneggiati e sotto di 4 reti già a fine primo tempo, firmano il tabellino Domenico D'Addario, doppietta per lui e Antonio D'Addario, autore di una tripletta.

Pareggio a reti involate per il Vasto Calcio sul campo della Dinamo Roccaspinalveti. Il Casalanguida debutta con un pareggio esterno sul campo dei Lupi Marini, in gol Del Vecchio, Pace per gli ospiti. Vittoria a Guilmi 2-0 per il Lentella con gol di Valentini e Tumini. Pareggio tra Real Cupello e Virtus Tufillo per 1-1, per gli ospiti a segno Sulpizio su rigore, per i cupellesi, sempre su rigore, Kevin Antenucci. Ha riposato il Pollutri.

I risultati della 2° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Dinamo Roccaspinalveti-Vasto Calcio 0-0

Guilmi-Lentella 0-2

Lupi Marini-Casalanguida 1-1

Real Cupello-Virtus Tufillo 1-1

Real Liscia-Real Carpineto Sinello 0-5

Sangiovannese-Sporting Vasto 7-1

Riposa: Pollutri

La classifica

Sangiovannese 6

Vasto Calcio 4

Lentella 4

Lupi Marini 4

Real Carpineto Sinello 3

Real Cupello 2

Dinamo Roccaspinalveti 2

Casalanguida 1

Pollutri 1

Guilmi 1

Virtus Tufillo 1

Sporting Vasto 1

Real Liscia 0

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Casalnguida-Real Cupello

Lentella-Sangiovannese

Real Carpineto Sinello-Dinamo Roccaspinalveti

Sporting Vasto-Real Liscia

Vasto Calcio-Pollutri

Virtus Tufillo-Guilmi

Riposa: Lupi Marini