Domenica alle 18.00, nel campionato di Eccellenza abruzzese, si gioca Vastese-Vasto Marina. Abbiamo incontrato i due capitani, due ex della partita, Giuseppe Soria e Nando Giuliano, due che hanno giocato in categorie ben più importanti, per parlare di una sfida, che nel bene e nel male, fa sempre discutere.

Nando Giuliano, per tutti Nando, difensore, 33 anni. E’ arrivato nel Vasto Marina a dicembre dello scorso anno, è uno dei giocatori più forti della zona, ancora oggi non sfigurerebbe in campionati più impegnativi. Nato a Napoli ma residente a Vasto da quando aveva 3 anni, per due stagioni e mezza ha indossato la maglia della Pro Vasto in D e C2, il club che lo ha lanciato verso il Crotone di Gasperini in C1 e B, dove ha debuttato a 23 anni collezionando 80 presenze, due salvezze e 1 gol. Un passato nelle giovanili del Torino, ha indossato le maglie di Terracina e Bojano in D prima del biancorosso. Poi il calcio vero a Crotone e Spezia. Con i liguri ha affrontato la Juventus in Serie B, sfidando e battendo i campioni del mondo Buffon, Del Piero, Camoranesi, oltre Nedved e Trezeguet. Poi Pescara, Nocerina, Isernia, San Nicolò, Termoli e San Salvo.

Vastese-Vasto Marina che senso ha?

Su questo argomento siamo ripetitivi, diciamo sempre le stesse cose. E’ un peccato vedere Vasto in Eccellenza e Lanciano in Serie B, fa male, ma è un dato di fatto. Purtroppo c’è qualche problema, non sono di mia competenza, non dipendono da noi giocatori, ma mi dispiace. Ora penso al Vasto Marina e a fare il bene della mia squadra. In futuro mi auguro che chi di dovere sappia fare la scelta migliore per riportare Vasto dove merita di stare perché è un peccato e vederla in Eccellenza non fa certo bene, mi auguro che le varie teste si mettano d’accordo e si possa trovare una valida via di uscita per il rilancio definitivo del calcio vastese, con i fatti, non con le chiacchiere. Uniti potevamo già stare lì, in alto.

Come arrivate a questa sfida?

Sicuramente la vittoria ci ha dato ossigeno visto che mancava da parecchio tempo, è una partita che parla da sola, un derby, ci teniamo a fare bella figura. Stiamo bene e speriamo di tornare a casa con una vittoria.

Un vastese acquisito come te cosa prova ad affrontare la squadra che lo ha lanciato nel calcio e della quale è stato anche capitano?

Sono nato a Napoli, ma vivo qui da 30 anni, mi considero vastese a tutti gli effetti, abito qui, mi sono sposato qui, la mia famiglia è qui. La Vastese, della quale sono stato anche il capitano, è la squadra che mi ha lanciato nel calcio che conta, non può essere una squadra come tutte le altre. Dopo la prima esperienza alla Pro Vasto andai al Crotone di Gasperini in C1, cercherò di farla sembrare una gara normale, anche se non lo è, la Vastese fa parte della mia storia. Nel calcio, come nella vita, non si può mai dire mai, chissà, un giorno le nostre strade potrebbero incontrarsi ancora. Questa estate ci sono andato vicino, con il progetto De Filippis poi non andato in porto, ma domenica darò tutto per far vincere il Vasto Marina, non ci sono dubbi.

Come vedi la Vastese?

E’ una squadra importante con giocatori pericolosi, soprattutto davanti, non solo Soria, contro il quale ho giocato altre volte contro. Noi dobbiamo stare attenti a tutti, ma anche loro devono stare attenti a noi. Se guardi la classifica non siamo molto distanti, sono certo che gli daremo filo da torcere.

Come si ferma il tuo amico Soria?

Quando dici Soria basta sentire il cognome, è un giocatore che in Eccellenza gioca da solo, può farla tranquillamente anche bendato, se ha una squadra che lo supporta diventa devastante. Spesso ci siamo affrontati e minacciati, ci sono state tante scintille, ma è sempre finito tutto in campo, poi ci vediamo fuori dalla scuola dei nostri figli e facciamo i genitori, parliamo sempre di pallone. Dovremo dare il 101% per fermarlo e lui non deve essere in forma. Nella Vastese oltre a lui ho anche tanti altri amici con i quali lo scorso anno al Vasto Marina abbiamo compiuto una grande impresa, ci tengo a sottolinearlo, è stata una stagione memorabile, a tutti voglio molto bene. Quella stagione ha creato un legame indissolubile tra noi.

Da capitano cosa dirai prima di entrare in campo?

Quello che ho detto fino a domenica scorsa, un “in bocca al lupo”, dobbiamo pensare che sia una partita come tutte le altre, poi è normale che ci teniamo a fare bene. Una mano me la darà sicuramente anche Kamara, lui è specializzato nel fare qualcosa di nuovo prima della partita.

Quali errori non vanno commessi domenica?

Dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto nell'ultima gironata contro il Borrello. Con l’arrivo del nuovo allenatore sono sicuramente cambiati l’atteggiamento e la voglia di fare, prima non è che non ci fossero, ma erano differenti, avevano qualche problema. Ci stiamo ricompattando e il mister ci sta dando una nuova identità di gioco. Dobbiamo ascoltarlo e seguire i suoi consigli.

Che partita sarà Vastese-Vasto Marina?

Spero soprattutto di vincerla, che sia bella o brutta non mi interessa, l’importante è solo la vittoria, i tre punti. Non sarà assolutamente facile, loro vengono da una batosta e sicuramente vorranno rifarsi, noi abbiamo vinto e speriamo di ripeterci. Una cosa è certa, daremo il massimo, le maglie saranno sudate e giocheremo per vincere.

Clicca qui per leggere l’intervista al capitano della Vastese, Giuseppe Soria.