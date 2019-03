È stato trasportato con l'eliambulanza a Chieti il 74enne di Scerni, S.G. le sue iniziali, che oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente agricolo. L'uomo era a bordo di un trattore in un terreno in località Bardella, comune di Scerni, quando all'improvviso, forse a causa di un’asperità del terreno, il trattore si è ribaltato.

L'anziano, sbalzato dal posto di guida, è finito a terra. Nella caduta ha subito un trauma cranico ed è rimasto ferito al volto ma non ha perso conoscenza. Sono stati alcuni vicini ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure e trasferito il 74enne presso il campo sportivo in località Tratturo, dove era atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato a Chieti. Le lesioni riportate sono serie ma non dovrebbe correre rischi.

L'eliambulanza era già intervenuta ieri a Scerni. Una donna di 65 anni aveva accusato un malore nella sua abitazione ed i sanitari avevano deciso per il trasferimento presso l'ospedale di Pescara.