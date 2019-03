Gli agenti del Commissariato di Vasto acquisiranno le immagini registrate dalle telecamere del supermercato Eurospin della circonvallazione Istoniense. Dalla visione dei filmati, i poliziotti del vice questore Alessandro Di Blasio risaliranno molto probabilmente all'identità dei due stranieri che hanno tentato di rubare un carrello pieno di alimentari.

Ieri i ladri, che erano usciti col carrello senza pagare alla cassa, erano stati rincorsi dal personale del punto vendita e costretti a darsela a gambe, lasciando il bottino.

La sorveglianza interna del discount è attesa in giornata nel Commissariato di via Bachelet per fornire le registrazioni video.