Perché l'amministrazione comunale di Vasto non ha ancora utilizzato i fondi regionali per l'aumento dei posti negli asili nido? Lo chiede Massimiliano Montemurro, consigliere comunale dell'Udc, in un'interrogazione rivolta al sindaco, Luciano Lapenna.

Il documento - Questo il testo dell'interrogazione: "La nota della Regione Abruzzo Direzione Politiche Attive del lavoro n. RA 256453/DL 29 del 01/10/2014 ha attribuito euro 37.000 al Comune di Vasto per favorire l’aumento dei posti ai nidi, traducendolo in poche parole sono fondi che possono essere ripartiti in quota parte alle strutture accreditate o in via di accreditamento sia pubbliche che private e in quota alle famiglie che hanno bambini che frequentano asili nidi accreditati o in via di accreditamento.

Alla luce di quanto esposto, vorrei sapere i motivi che hanno spinto il Comune di Vasto a non produrre fino ad oggi apposito avviso al fine di determinare una graduatoria sia delle strutture che delle famiglie che fruiscono dei nidi accreditati o in via di accreditamento, graduatoria che potrà essere trasmessa alla Regione entro e non oltre il 30.10.2014 e che darebbe l’opportunità di un aiuto sia alle strutture, ma soprattutto alle famiglie riconoscendo loro un contributo sulla retta che mensilmente versano per mantenere i propri bimbi presso i nidi, e Dio solo sa in questo periodo quanto potrebbe essere utili.

Si precisa che altri comuni limitrofi, differentemente, hanno già provveduto a produrre i relativi avvisi, vedasi Casalbordino e tutti i sindaci appartenenti all’ambito 23 Basso Sangro".