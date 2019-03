E' in arrivo una manifestazione musicale di tre giorni, a San Salvo, denominata "Primavere musicali". Proposta da Michele Daniele e Nicola Torricella, in collaborazione con associazioni di musica e il supporto di alcune imprese private, organizzata dall'Assessorato comunale alla Cultura si terrà presso la Porta della Terra, alle ore 19.00, nei giorni 18, 25 e 31 maggio 2014.

La manifestazione ha come obiettivo la promozione di singoli musicisti, orchestre e band giovanili ("primavere" in quanto promesse artistiche) in un contesto "primaverile" per natura e aspettative di vita.

Domenica 18 maggio, per il primo dei "concertini", si esibirà il gruppo della "Via Lattea", composto da Roberto Colaneri, Andrea De Filippis, Mario Piscicelli, Santino Stinziani e Saverio Tarantini; con la partecipazione straordinaria delle violiniste Andrea Valeria Ciavatta e Marta Fortunato.

L'ingresso è gratuito. Ogni singolo evento sarà accompagnato da un "aperitivo musicale" gentilmente offerto da attività commerciali che sponsorizzano la manifestazione.