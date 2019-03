Il Vasto Marina affronterà sabato alle 15.30 all'Aragona Vastogirardi al debutto stagionale nella fase nazionale del campionato juniores d'elite.

I vastesi, che lo scorso anno si imposero sui molisani 5-0 sempre all'Aragona, con la tripletta di Galiè e le reti di Cesario e Di Giorgio, sono inseriti nel girone F, anche con l'Urbania, formazione marchigiana, che mercoledì ha superato 2-1 i molisani nella prima partita del torneo.

Mercoledì 21 maggio, sempre alle 15.30, ci sarà Urbania-Vasto Marina. Accede ai quarti di finale la prima classificata nel girone a tre. A differenza del torneo regionale le sostituzioni consentite a squadra per partita saranno 3 e non 5.

Il Vastogirardi è allenato da Valerio Amicone, ha vinto il titolo regionale molisano per il secondo anno consecutivo. A inizio stagione la società aveva pensato di rinunciare al campionato regionale juniores a causa di difficoltà organizzative, poi lo ha vinto battendo in finale l’Ururi 2-0 con le reti Colucci e Di Placido.

L’Urbania ha vinto il proprio campionato duellando con il Real Metauro e in finale regionale delle Marche ha superato la Vigor Senigallia con il gol di Fraternali.

20 le squadre che prenderanno parte a questa fare, una per ogni regione, divise in 8 gironi, 4 da tre squadre e 4 da due. La finale è in programma l'11 giugno a Firenze presso il centro di formazione federale "Buozzi". Il Vasto Marina, da tre anni consecutivi campione regionale, nelle due precedenti edizioni è sempre stato eliminato ai quarti di finale, dalla Vigor Perconti e dalla Nuova Tor Tre Teste, entrambe formazioni romane. L'obiettivo dichiarato di questa stagione è migliorarsi.

Di seguito l'elenco delle squadra partecipanti e la regione di appartenenza.

Abruzzo: Vasto Marina (Ch)

Basilicata: AZ Picerno (Pz)

Calabria: Reggiomediterranea (Rc)

Campania: Faiano (Sa)

Emilia Romagna: Lentigione (Re)

Friuli Venezia Giulia: San Luigi (Ts)

Lazio: Vigor Perconti (Rm)

Liguria: Goliardicapolis (Ge)

Lombardia: Sondrio (So)

Marche: Urbania (Pu)

Molise: Vastogirardi (Is)

Piemonte Valle d'Aosta: Volpiano (To)

Puglia: Casarano (Le)

Sardegna: Ferrini (Ca)

Sicilia: Pistunina (Me)

Toscana: Real Forte Querceta (Lu)

CPA Trento: Trento (Tn)

CPA Bolzano: St. Georgen (Bz)

Umbria: Olympia Thirus S. Valentino (Pg)

Veneto: Piovese (Pd)

I gironi

Girone A: Goliardicapolis, Volpiano, Sondrio

Girone B: San Luigi, St. Georgen, Trento

Girone C: Lentigione-Piovese

Girone D: Olympia Thyrus S. Valentino-Real Forte Querceta

Girone E: Ferrini-Vigor Perconti

Girone F: Urbania, Vastogirardi, Vasto Marina

Girone G: AZ Picerno, Casarano, Faiano

Girone H: Reggiomediterranea- Pistunina

Calendario delle gare

Primo turno. Mercoledì 14 maggio 2014 h 15.30

Girone A: Goliardicapolis-Sondrio (Campo Sanguinetti di Genova) Riposa: Volpiano - Arbitro: Fabio Cassella di Bra

Girone B: St. Georgen-San Luigi (Campo S. Giorgio di Brunico) Riposa: Trento - Arbitro: Gabriele Nube di Mestre

Girone C (h 17.30): Lentigione-Piovese (Campo Levantini di Lentigione) - Arbitro: Alessandro Maninetti di Lovere

Girone D: Real Forte Querceta-Olympia Thyrus (Campo Necchi Balloni di Forte dei Marmi) - Arbitro: Alex Feraudo di Chiavari

Girone E (h 14.00): Vigore Perconti-Ferrini (Campo Vigor di Roma) - Arbitro: Federico Pragliola di Torre Annunziata

Girone F: Vastogirardi-Urbania (Campo Di Tella di Vastogirardi) Riposa: Vasto Marina - Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Girone G: Faiano-Casarano (Campo 23 Giugno 1978 di Pontecagnano) Riposa: Az Picerno - Arbitro: Giacomo Vimercati di Cosenza

Girone H: Reggiomediterranea-Pistunina (Stadio Parco Longhi Bovetto di Croce Valanidi) - Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2

Secondo turno. Sabato 17 maggio 2014 h 15.30

Girone A: 2^ gara triangolare

Girone B: 2^ gara triangolare

Girone C: Piovese-Lentiginone (Stadio Vallini di Piove di Sacco PD)

Girone D: Olympia Thyrus-Real Forte Querceta (Campo Strinati di Terni)

Girone E: Ferrini-Vigor Perconti (Campo Polese di Cagliari)

Girone F: 2^ gara triangolare

Girone G: 2^ gara triangolare

Girone H: Pistunina-Reggiomediterranea (Campo Messina Sud)

Terzo turno. Mercoledì 21 maggio 2014 h 15.30

Girone A: 3^ gara triangolare

Girone B: 3^ gara triangolare

Girone F: 3^ gara triangolare

Girone G: 3^ gara triangolare

Le date della partite

14 maggio 2014 - 1ª gara triangolari - ottavi andata

17 maggio 2014 - 2ª gara triangolari - ottavi ritorno

21 maggio 2014 - 3ª gara triangolari

24 maggio 2014 - quarti andata

28 maggio 2014 - quarti ritorno

31 maggio 2014 - semifinali andata

7 giugno 2014 - semifinali ritorno

11 giugno 2014 - finale a Firenze

Albo d'oro

2013 Vado (Sv)

2012 Vigor Perconti (Rm)

2011 Real Misano (Rn)

2010 Tor di Quinto (Rm)

2009 Tor di Quinto (Rm)

2008 Nuova Tor Tre Teste (Rm)

2007 Pianura (Na)

2006 Tor di Quinto (Rm)

2005 San Lorenzo (Rm)

2004 San Luigi (Ts)