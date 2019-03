Il Comune di Vasto, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, ha messo in atto una radicale azione di pulizia della spiaggia di Vasto Marina e dell'area SIC, avviando una straordinaria rimozione delle carcasse di natanti al fine di garantire il decoro della spiaggia e l'incolumità delle persone, in quanto molte carcasse costituivano un insidia per i fruitori del mare.

“Circa un mese fa erano stati rimossi dal litorale tutti i natanti lasciati abusivamente sulla spiaggia – sottolinea l’Assessore Marco Marra – con quest'ultima azione di rimozione delle carcasse da Vasto Marina e dell'area SIC, che non avveniva da circa vent'anni, abbiamo garantito il decoro della nostra spiaggia, a favore di un immagine positiva per il Turismo balneare”.