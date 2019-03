È una sfida da dentro o fuori. Chi vince passa in semifinale, chi perde saluta i playoff del campionato di DNB 2013/2014. BCC Vasto Basket e Poderosa Montegranaro sono sull'1-1 nella serie dei quarti di finale. Hanno ottenuto la vittoria tra le mura amiche e ora si preparano all'appuntamento di domani, sabato 17 maggio, alle ore 21 al PalaBCC di via dei Conti Ricci.

Gara-2, giocata in terra marchigiana, è stata una sfida emozionante, con i padroni di casa bravi ad imporre sin da subito un buon ritmo e riuscendo a ricacciare indietro i biancorossi quando sembravano aver trovato il piglio giusto per ottenere vittoria e qualificazione. Coach Di Salvatore in questi giorni ha preparato al meglio la sfida, analizzando cosa non è andato nella sconfitta di mercoledì sera. Certamente servirà un occhio di riguardo su Temperini, ben controllato in gara1 ma lasciato troppo libero di tirare sul parquet di Montegranaro (19 punti solo nei primi due quarti, 25 in totale).

Ai biancorossi serviranno concentrazione e carica agonistica, partendo dalla consapevolezza che la forza del gruppo ha permesso a Ierbs e compagni di chiudere la stagione regolare al 3° posto in classifica, miglior risultato di sempre per la società del presidente Spadaccini. Ai biancorossi servirà certamente anche la carica del pubblico. A Montegranaro il gruppo organizzato dei sostenitori non ha mai smesso di incitare la propria squadra durante la partita, aiutando Temperini & co. a superare anche il momento più difficile, quando la BCC Vasto Basket si era portata avanti.

La corazzata Rieti, che ha fatto 2-0 contro Porto Sant'Elpidio, aspetta di conoscere la sua avversaria in semifinale. Al pubblico del PalaBCC, che in tante occasioni ha dimostrato di essere il sesto uomo in campo, i giocatori biancorossi chiedono calore e sostegno, per scrivere ancora una bella pagina sportiva in questa stagione da ricordare. Per questo la società ha rivisto anche i prezzi dei biglietti, lasciando l'ingresso gratuito agli under 18 e riportanto il costo del tagliando a 5 euro.

BCC Vasto Basket - Poderosa Montegranaro

Sabato 17 maggio - ore 21.00

PalaBCC - Via dei Conti Ricci



Ingresso: 5 euro (fino a 18 anni ingresso gratuito)