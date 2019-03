L’amministrazione comunale di Cupello da sempre attiva per migliorare gli ambienti scolastici della cittadina, ha ottenuto un finanziamento con il quale sono state acquistate delle lavagne interattive multimediali (LIM) che sono state montate in questi giorni nelle 10 aule della scuola primaria.

Il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, esprime soddisfazione per l’esito positivo del progetto, “il nostro obiettivo è quello di garantire alle nuove generazioni luoghi sani, dotati di tecnologie multimediali che permettono ai ragazzi di Cupello di migliorare l’apprendimento, i giovani dovranno confrontarsi con tecnologie sempre più avanzate nel prossimo futuro e gli studenti di Cupello, con l’ausilio di queste nuove attrezzature scolastiche avranno una marcia in più.”

Le lavagne LIM, che sono sostanzialmente delle superfici interattive su cui è possibile disegnare, visualizzare testi, riprodurre video ed animazioni, sono a completa disposizione degli studenti della scuola primaria durante le lezioni, nel corso della mattinata, saranno a disposizione dei bambini della scuola dell’infanzia nelle ore pomeridiane, inoltre, conclude il sindaco, stiamo lavorando per far si che anche le aule delle scuole medie, per il prossimo futuro, siano dotate anch’esse di ausili multimediali.