Se l'è vista brutta l'automobilista che questa notte, mentre percorreva la statale 16, si è visto piombare addosso un grosso pino. Nel tratto dove è avvenuto l'incidente, tra lo svincolo per scendere verso lungomare Cordella e l'incrocio con via Istonia, già la scorsa estate un grosso albero era precipitato sulla carreggiata, fortunatamente senza conseguenze gravi. Questa notte, invece, i rami del grosso albero hanno colpito l'Alfa Romeo Mito guidata da un vastese che procedeva in direzione sud. L'automobilista, nonostante la prontezza di riflessi, non è riuscito a schivare il grosso tronco precipitato d'improvviso sull'asfalto. Tanta paura per lui ma fortunatamente non è rimasto intrappolato con la vettura sotto il peso del tronco e dei rami.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto che hanno dovuto tagliare a pezzi l'albero per poter liberare la strada. Operazioni rese complicate dalla pericolosità del tratto di strada interessato, con le auto in transito che passavano ad alta velocità. A contribuire a regolare la viabilità, permettendo ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza, c'erano una pattuglia dell'istituto di vigilanza Aquila e una squadra de La provvidenza soccorso.

Dopo diversi minuti di lavoro la corsia è stata liberata dal tronco dell'albero e la situazione è tornata alla normalità.