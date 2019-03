"Basta scontri politici sul rilascio o l’ampliamento di concessioni petrolifere". A lanciare l'appello è Eliana Menna, candidata dell'Italia dei valori alla carica di consigliere regionale.

"La questione delle piattaforme e perforazioni in Adriatico interessa tutti i cittadini abruzzesi, indipendentemente dalla collocazione politica. A nulla serve e nulla risolve, quindi - afferma l'esponente dell'Idv - l’attacco al governo Renzi insediatosi soltanto pochi mesi. E’ necessario trovare delle soluzioni, oltre che sul piano politico, anche su quello normativo. Infatti, la legge vigente non esclude la possibilità di installazioni petrolifere in mare ma pone soltanto alcune limitazioni.

La disciplina di riferimento è contenuta nel comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 (codice ambiente). Detto comma è stato introdotto dal D.Lgs 128/2010 (Decreto Prestigiacomo) e poi modificato in parte dal decreto legislativo numero 83 del 2012 (Decreto Sviluppo). Il vecchio ed il nuovo testo sono simili, la differenza sostanziale è che la modifica apportata dal governo Monti salva i procedimenti concessori in corso e quelli connessi conseguenti.

La legge prevede attualmente che, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:

1) all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali;

2) nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

La legge numero 9 del 1991 prevede che il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi sia subordinato all’intervento della Regione nel procedimento - “sentita la Regione”. Il permesso di ricerca diventa concessione se si rivengono idrocarburi. Tuttavia, “ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale…il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

In questo quadro e su questa vicenda - raccomanda Menna - è importante essere, almeno a livello regionale, politicamente compatti. E’ necessaria un’interlocuzioni a tutti i livelli istituzionali, la costituzione del parco della costa teatina e un’azione politica mirata alla modifica della normativa nazionale".