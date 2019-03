L'Agenzia Comma Srl organizza un evento formativo dal titolo “Sei pronto per il successo? Segreti e strategie”. Il workshop, che si terrà martedì 20 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00 è completamente gratuito ed aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato alle tematiche proposte. E' necessaria l'iscrizione che può essere effettuata inviando una mail all'indirizzo info@commasrl.com oppure direttamente dal sito web www.commaeventi.com.

L'evento formativo si terrà a San Salvo nella Sede di Lianet (presso l'azienda Torricella Ettorino Srl) in via S. Pertini. La trainer, Tiziana Iozzi, è una professionista con quasi 20 anni di esperienza nella formazione su Comunicazione e Management ed ha una grande capacità nel focalizzare le competenze specifiche e abilità in corsi di Comunicazione Efficace e Programmazione Neurolinguistica con particolare attenzione agli aspetti motivazionali e di gestione delle emozioni.

Il format “Sei pronto per il successo?” è stato ideato e progettato per le aziende, per gli imprenditori e per tutti coloro che desiderino uscire dagli schemi abituali per incrementare e migliorare i loro risultati.

“L’entusiasmo, l’energia e la condivisione faranno da scenario in una giornata di presentazione durante la quale saranno introdotti gli argomenti dei tre seminari successivi legati da un filo conduttore: quello della propria consapevolezza. Il mio impegno – continua la trainer Tiziana Iozzi - sarà di portare risultati attraverso una modalità e un approccio diverso dagli schemi formativi consolidati. Il gioco, la bella location e una società di organizzazione eventi e formazione apprezzata e conosciuta sul territorio faranno da scenario, i protagonisti saranno i partecipanti”.