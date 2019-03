Nuova selezione di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

Consulente venditore (Vendita opere editoriali Treccani) a Vasto e nel Vastese

Cucitrice a Palmoli



Barista a Vasto

Conduttore caldaie e vapore con patentino di II° e III° livello a Vasto

Collaboratore informatico a Vasto

Laureato in ignegneria o economi e commercio a Vasto

Cameriera Vasto

Offerte dal Comune di Vasto

Bando pubblico per gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Vasto (termine prorogato al 19 maggio 2014 e requisito della pat a stralciato).

www.comune.vasto.ch.it/selezione_agenti_pm.

Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Programma Garanzia Giovani dal 1 maggio

La risposta europea alla crisi dell’occupazione giovanile si chiama European Youth Guarantee.

Il programma - che prende forma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 - prenderà il via dal prossimo primo maggio. LaGaranzia per i Giovani prevede che ogni Stato Membro assicuri ad ogni persona al di sotto dei 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.

Il programma concorre al raggiungimento di tre degli obiettivi della strategiaEuropa 2020:

- garantire l’occupazione del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;

- evitare che gli abbandoni scolastici superino il 10%;

- sottrarre almeno 20 milioni di persone alla povertà e all’esclusione sociale.

Per il periodo 2014-2020 l’Italia riceverà circa un miliardo e mezzo di euro per il finanziamento del proprio Piano nazionale di attuazione della Garanzia Giovani, definito da una Struttura di Missione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in condivisione con le Regioni e le Province autonome cui spetta l’attuazione del Programma sul territorio.

Il Piano di attuazione italiano ha esteso l’intervento ai 29 anni, concentrandosi quindi sui giovani della fascia di età 15-29 che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione (NEET), il cui numero nel nostro Paese è di circa 2.250.000.

Entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita del sistema di istruzione formale, attraverso il sito www.garanziagiovani.gov.it (attivo dal prossimo primo maggio) oppure il portale Cliclavoro bisognerà registrarsi manifestando in questo modo la propria adesione all’iniziativa. La presa in carico sarà a cura dei Servizi per l’Impiego provinciali i quali - mediante colloqui specializzati organizzati e gestiti dai propri operatori - metteranno a disposizione azioni di informazione, orientamento e supporto, propedeutiche all’offerta di servizi specialistici che prenderanno forma nel cosiddetto Patto di Servizio, finalizzato alla realizzazione di un percorso personalizzato di inserimento nel mondo del lavoro o reinserimento nei percorsi di istruzione formazione.

Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto(bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui l’inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di un’esperienza di tirocinio, l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Se hai tra i 15 ed i 29 anni, a partire dal 1 maggio, vai sul portale realizzato dal Governo ed iscriviti al programma Garanzia Giovani.





Offerte Eures

Agenti di vendita Irlanda e Regno Unito

Impiegato commerciale estero in Germania

Info: Anna Bongiovanni, Consulente Eures/Eures Adviser Abruzzo, Euroguidance Italy Member

e-mail: bongiovanni.eures@provincia.teramo.it





Offerte dall'Italia

Il 16 ed il 17 maggio in Piazza Salotto di Pescara si terrà la quinta edizione di Pescaralavoro, evento nel quale saranno presenti molti operatori del mercato del lavoro.

https://evento-pescaralavoro.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/search

120 assunzioni nell’estetica medicale

Info: cv a info@dermalmedical.it specificando area risorse umane

85 ufficiali per il ministero della Difesa

Info: www.difesa.it

350 autisti autobus urbani a Roma

Info: www.atac.roma.it

50 selezioni a Roma Disneyland Paris

Info: eures@regione.lazio.it

2600 giovani nel programma Eni fino al 2015

Info: www.eni.com

32 Tirocinanti dall’inglese fluente all’indesit (laureati ingegneria, economia, marketing, finanza e managemente)

Info: careers.indesitcompany.com/browe-jobs

18 Professori all’università Bicocca Milano

Info: http://www.unimib.it

40 operatori call center nel chietino

Info: incrocio.chieti@provincia.chieti.it

50 Gruppo Gabrielli (tirocini formativi)

Info: www.gabriellispa.it

200 consulenti ed assicuratori da EY (ex Ernst & Young)

Cv a www.ey.com

35 segretari di legazione in prova

Info: https://web.esteri.it/concorsionline.it

Via a tirocini nelle grandi aziende anche in Abruzzo (gruppo Gabrielli, Honda, Ikea, Leroy Merlin)

Info: www.gabriellispa.it; hr.sviluppo@honda-eu.com;https://www.univaq.almalaurea.it; http://lavoro.leroymerlin.it

30 ingegneri a tempo indeterminato presso Augusta Westland (Cascina Cosa di Samarate)

Info: portale Augusta Westland nella sezione lavora con noi

Stage Shuman all’estero con il Parlamento Europeo

Info: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/traineeships.html

55 impiegati alla Sapienza (concorso per titoli ed esame)

Info: www2.uniroma1.it

1300 posti (cuochi, ristoratori, store manager)

Progetto Caab – centro agroalimentare

Il ministero degli Affari esteri

Borse di studio in Giappone www.esteri.it

80 venditori Bofrost

Info: www.bofrost.it

26 coordinatori e store manager da Zara

Info: sezione lavora con noi del sito www.zara.com

20 Progettisti e ricercatori con la Brembo

Info: www.brembo.com

90 posizioni aperte per telecom ( ingegneria, informatica, commerciale)

Info: www.telecomitalia.it

35 meccanici gommisti ed elettrauti per Norauto

Info: www.norauto.it

Nike (Roma ed Emilia)

Info: jobs.nike.com/it/europe-jobs

150 personale nei villaggi VALTUR

Info nella sezione lavora con noi del sito Valtur.it

70 ingegneri, tecnici e meccanici da general electric

Candidature a: jobs.gecareers.com

15 personale per Procter&Gamble

Cv a www.pg.com/lavoraconnoi

50 borse di studio per esperti oil&gas e manager dell’energia

Info: www.eni.com

37 tirocini formativi pre Expedia a Roma e Milano

Info: www.expedia.it/lavoraconnoi

47 arredatori e impiegati da Poltronesofà

Info: www.poltronesofa.com/lavoraconnoi

50 infermieri n Irlanda del Nord e Gran Bretagna

Info: www.ipassielts.com

80 senior private banker

Info: banking@articolo1.it

80 addetti al servizio clienti di un’azienda a Lisbona

Info: www.cliclavoro.gov.it

200 programmatori ed analisti informatici

Info: www.quanta.com

assunzioni ausl abruzzesi

info: laretexlavorare.com

fisioterapista e massaggiatrice alle isole eolie

cv a i.pap@capofaro.it e per conoscenza a eures@provincia.milano.it

Graduatorie e short list Università Chieti-Pescara

info: www.unich.it

Bartolini 1 supervisore

info: www.brt.it

Bluserena a Montesilvano 1 assistente Energy manager.

Info: www.bluserenza.it

Neolaureati alla Fater.

Info nella sezione lavora con noi del sito web della Fater

237 allievi marescialli

info: www.gdf.gov.it

1 collaboratore al Gran Sasso institute

info: www.gssi.infn.it

Animatori per la Regione Lazio

info: www.porta-lavoro.regione.lazio.it

Animatori per la Regione Puglia

info: www.regione.puglia.it/web/files/Eures

Personale tecnico ed animatori per Obiettivo Tropici

info: infoobiettivotropici.it

Personale per Eurochocolate (Castelnuovo del Garda).

info: sezione lavora con noi del sito Eurochocolate 2014

13 apprendisti ingegneri da Poste Italiane

info: www.poste.it

25 giovani talenti da inserire nella Coca-Cola

info: www.coca-colahellenic.it

27 Aspiranti manager nel programma della Apple.

Info: https://jobs.apple.com

30 neolaureati selezionati da Kerakoll.

Info: www.kerakoll4talent.com

1200 assunzioni previste da costa crociere

Info: www.career.costacrociere.it

26 tirocini nel settore comunicazione alla Philip Morris

Info: sito Philip Morris

