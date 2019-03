In un periodo di crisi sono molte le associazioni che si occupano di aiutare, soprattutto i più giovani, a trovare lavoro. Una di queste è CreaLavoroGiovani, presieduta da Claudio Bonasia. Si tratta di un’associazione no profit di promozione sociale che si propone di fare qualcosa di concreto per creare occasioni di lavoro per i giovani.

Come agite nel pratico?

Ci proponiamo di poter dare un contributo significativo rispetto al problema dell’occupazione giovanile muovendoci sostanzialmente su tre direttrici, la prima di dare visibilità ai giovani nel mondo del lavoro portando nelle scuole imprenditori, manager, professionisti integrati che possono raccontare e testimoniare la propria esperienza, la seconda è erogare corsi di formazione gratuiti soprattutto riguardo ad argomenti che non vengono coperte e, inoltre, laboratori per lo sviluppo del potenziale che aiuta i giovani a conoscere e a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e caratteristiche e li prepara a sostenere colloquio di selezione. Parallelamente a tutto ciò il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi e formarli, stimolandoli con fiducia ed incoraggiamento e offrendo loro opportunità per apprendere e per prendere consapevolezza di ciò che richiede attualmente il mondo del lavoro.

Con chi interagite?

CreaLavoroGiovani si muove quotidianamente per mobilitare il network delle istituzioni, imprenditori, manager, docenti etc.. con l’intento di creare delle occasioni di apprendimento che possano diventare opportunità di lavoro. Il nostro intento è da sempre quello di sviluppare queste attività in sinergia con i sindaci, i comuni e le scuole, collaborare con i possibili partners come Centri per l’impiego, aziende, Confindustria, AIDP, Federmanager, sindacati per generare idee e soluzioni innovative.

Che tipi di incontri organizzate?

CreaLavoroGiovani si impegna ad organizzare testimonianze nelle scuole superiori da parte di imprenditori e manager, (circa 30 incontri, che hanno coinvolto 3.000 ragazzi) per dare visibilità agli studenti dell’ultimo anno sull’evoluzione del mercato del lavoro e sulle prospettive. Corsi di formazione gratuiti (ad es. istallatori riparatori di computer, giunto alla terza edizione), corso per venditori giunto alla terza edizione; corso per operatori logistici; corso per la contabilità degli enti locali, giunto alla 4 edizione, corso per la Gestione delle Risorse Umane; corso sulle Competenze manageriali innovative, in collaborazione con il Comune di Spoltore). Laboratorio di valutazione del potenziale, dove un team di psicologi del lavoro ed esperti aziendali, aiutano i ragazzi a comprendere meglio e valorizzare le proprie attitudini ed inclinazioni, attraverso un test di autodiagnosi, un assessment di gruppo e colloqui di selezione simulati per imparare a presentare al meglio i propri punti di forza. Partnership consolidata con Confindustria e l’Università (4 facoltà, tra Pescara e Chieti) nel progetto. Impresa in Accademia, in tutte le quattro edizioni annuali realizzate.

Quali sono i prossimi appuntamenti?

CreaLavoroGiovani parteciperà all' evento PescaraLavoro patrocinato dalla Provincia di Pescara il 16 e il 17 maggio in piazza Salotto. L'evento sarà rivolto ai giovani per dare loro un ampio ventaglio sulle iniziative di orientamento professionale, al fine di favorire la ricerca del lavoro. La nostra associazione ha partecipato fin dalla prima edizione con la presenza nel suo stand di associati che hanno illustrato ai visitatori le iniziative di Crealavorogiovani. Quest’anno nella realizzazione dell’evento si prevede un Workshop a cura di Crealavorogiovani, intitolato “Il Lavoro per me”, che prevede tre momenti: un incontro con Davide Marino, un blogger che presenterà il suo libro su come trovare lavoro, con modalità e strategie innovative; un incontro con Max Barattucci e Lisa De Leonardis, psicologi del lavoro, che parleranno dei servizi innovativi di ricerca lavoro, con giochi d’aula per l’orientamento e la selezione; un terzo momento dove verranno presentate testimonianze dal vivo e videoclip di giovani che hanno partecipato alle iniziative di Crealavorogiovani, per comprendere cosa hanno fatto o stanno facendo in termini di esperienze, per avere una fotografia della situazione. Inoltre sabato 17 maggio dalle 11.30 alle 13.30 CreaLavoroGiovani incontra l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Nicola da Guardiagrele” - Guardiagrele.

Cosa avete in programma a Vasto e nel Vastese?

Per quanto riguarda l'attività di CreaLavoroGiovani sul territorio di Vasto c'è l'intenzione, prossimamente, di organizzare dei corsi di formazione gratuiti proprio a Vasto come, d'altronde, è stato fatto lo scorso anno a San Salvo. Una delle aziende che collabora attivamente rendendosi disponibile per testimonianze aziendali, stage ed altre varie attività è Vastarredo alla guida della quale c'è Nunzia Salvatorelli che è, da tempo, socia di CreaLavoroGiovani. A questo proposito cogliamo l'occasione per fare appello al tessuto imprenditoriale vastese a collaborare, ci auguriamo che altre aziende possano cogliere questo invito ad unirsi a noi per far crescere il nostro territorio.

Per ulteriori informazioni:

CreaLavoroGiovani c/o Federmanager, Via Galilei 65 - 65100 Pescara (PE)

https://www.facebook.com/pages/Crea-Lavoro-Giovani/175583485835322?fref=ts

www.crealavorogiovani.it

info@crealavorogiovani.it