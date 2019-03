Libriamo – Giochiamo, un piccolo gioco di parole che già da solo dice tutto su cosa sia l'iniziativa dell'Associazione “Io, Mamma e Papà”.

Da Domenica 18 Maggio a Sabato 24 Maggio, presso il centro commerciale E.Leclerc di Vasto sarà possibile donare libri, giochi, supporti multimediali con film, musica, filastrocche per bambini.

L'iniziativa nasce per contribuire all'abbellimento dei luoghi in cui i bambini ricevono cure presso i presidi sanitari di Vasto e Lanciano.

Dalle ore 17.00 alle 19.00 di Domenica 18 Maggio, i membri dell'Associazione saranno presenti per spiegare le finalità dell'iniziativa e presentarsi al pubblico, saranno presenti animatori per far divertire i bambini intervenuti con sculture di palloncini e tanta allegria.

L'associazione “Io, Mamma e Papà”, è una giovane iniziativa non lucrativa nata a Vasto nel 2014 con l'obiettivo di di promuovere il bonding tra genitori e figli attraverso il contatto, il gioco, la comunicazione. E' stata fondata da professionisti del settore educativo riguardante il rapporto genitori figli, dalla nascita alla pubertà.

“Libriamo-Giochiamo” è solo la prima di una serie di iniziative che , grazie alla collaborazione di tutti quelli che vorranno contribuire, si realizzeranno con convegni, giornate di studio ludiche atte a rafforzare il rapporto tra genitori figli.

Pagina facebook dell'associazione: https://www.facebook.com/pages/Associazione-Io-Mamma-e-Papà/1446861645531564