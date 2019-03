Anche quest’anno il laboratorio di ceramica Creta Rossa, dopo un intenso anno scolastico ricco di attività artistiche manipolative realizzate sul territorio vastese con diverse strutture pubbliche e private come le Scuole dell’infanzia L’Albero Azzurro, La Città del Sole, La Stella, Il Girotondo, l’Istituto Comprensivo 1 e la Nuova Direzione Didattica propone per il loro quattordicesimo anno, laboratori artistici dedicati ai più piccoli.

La novità di quest’anno sono i due appuntamenti gratuiti che sono stati inseriti nel calendario rispettivamente “I Gusti della Creatività” e “I colori del Cuore”. In ogni incontro i bambini realizzeranno degli oggetti unici e irripetibili grazie alla loro fantasia che poi riporteranno a casa in ricordo della bella esperienza passata insieme.



Lunedì 16 giugno “I GUSTI DELLA CREATIVITA’”: laboratorio di pittura per bambini dai 5 anni in su, alle 18.30, presso la gelateria BIANCANEVE in Via M. Dell’Asilo a Vasto. Partecipazione gratuita. Posti limitati - prenotazione obbligatoria.

Martedì 01 luglio “UN TUFFO CON ALEX E MARTY” laboratorio di pittura su ceramica



Venerdì 04 luglio “TOPOLINO AL MARE” laboratorio di argilla



Martedì 08 luglio “SCAMPANELLANDO” laboratorio di pittura su ceramica



Sabato 12 luglio “I COLORI DEL CUORE” (evento all’interno del Festival del Sorriso a cura

dei Ricoclaun) Laboratorio di pittura per bambini dai 5 anni in su, alle 18.30 presso la sala “R. Mattioli” in C.so De Parma. Partecipazione gratuita. Posti limitati. - prenotazione obbligatoria.



Martedì 15 luglio “MINIONS SOTTO IL SOLE” laboratorio di pittura su ceramica



Venerdì 18 luglio “A PESCA CON SKIPPER, KOWALSKI E SOLDATO” laboratorio di argilla



Martedì 22 luglio “SPONGEBOB E PATRICK IN FONDO AL MARE ” lab.di pittura su ceramica



Venerdì 25 luglio “LE STELLE DEI DESIDERI” laboratorio di argilla



Martedì 29 luglio “GIOCARE CON L’ARTE” laboratorio di pittura su ceramica

Venerdì 01 agosto “FACCIA D’AUTORE” laboratorio di argilla



Martedì 05 agosto “SCAMPANELLANDO” laboratorio di pittura su ceramica



Venerdì 08 agosto “PEPPA PIG E IL SERVIZIO DA THE” laboratorio di argilla



Martedì 19 agosto “I COLORI DI PEPPA PIG” laboratorio di pittura su ceramica



Venerdì 22 agosto “NEMO E LA BARRIERA CORALLINA” laboratorio di argilla

I laboratori artistici di ceramica (salvo diversa indicazione) sono aperti a tutti i bambini dai 5 anni in su

e iniziano alle 17 presso il laboratorio di ceramica Creta Rossa di Vasto in Piazza del Tomolo,

Tel 0873.58492. I posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione. Tutte le info su www.cretarossa.it