Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto prosegue con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Vi comunichiamo che sabato 17 maggio ore 15.30 presso la nostra sede avrà luogo il secondo incontro relativo al corso di Comunicazione efficace e pnl per la crescita personale. Vi informiamo che le iscrizioni stanno per chiudersi, il primo incontro è gratuito per chi non ha mai partecipato ed è prevista un’agevolazione per chi porta una persona oltre per chi ha già frequentato. (vedi locandina per i dettagli)

Vi ricordiamo, inoltre, che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.