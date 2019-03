Il laboratorio teatrale anche quest’anno sta ottenendo grandi risultati. Le difficoltà iniziali, dovute alla mancanza di un vero regista, sono state superate a testa alta grazie al costante impegno dei partecipanti ed alla passione per tale attività di alcuni “attori” che hanno accompagnato e accresciuto la sua fama fin dalla prima rappresentazione teatrale “uno studente martoriato” avvenuta nel 2011.

Quattro anni di vita di un gruppo di persone di Gissi e non che nel tempo si è andato definendo sempre più dopo mille vicissitudini, centinaia di prove, inizialmente nell’aula del consiglio comunale, successivamente nella sede di Liberi Tutti, decine di “attori” con propri impegni da mantenere.

Il timore di sbagliare è vivo, la paura di fare una brutta figura è tanta ma andiamo avanti lo stesso perché abbiamo voglia di metterci in gioco, per ricercare nuove forme di linguaggio e di espressione per la comunicazione, per stimolare la nostra creatività, per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità e perché no farsi una bella e sana risata.

Quest’anno siamo lieti di invitarvi ad uno spettacolo che sarà incentrato su sketch comici tratti dalla televisione italiana degli anni ’70, una serata volta alla condivisione della nostra cultura teatrale, televisiva e musicale che divertirà sicuramente il pubblico presente.

19 MAGGIO 2014

piazza A. De Gasperi alle ore 21:00

23 MAGGIO 2014

Teatro Comunale San Filippo a San Buono alle ore 21:00

Le serate sono state preparate dall’associazione Liberi tutti in collaborazione con:

Associazione Km 0 di S.Buono

Associazione Amici della Musica di Nicola Mariani

Istituto S. Francesco di Gissi

Scuola di danza Centro Danza

Comune di Gissi