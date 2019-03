Quest'anno la tradizionale gara podistica organizzata dalla BCC della Valle del Trigno e dall'ASD Podistica di San Salvo ha come tema centrale lo sport e la disabilità.

L'evento di due giorni, giunto alla quinta edizione, vedrà l'arrivo a San Salvo della campionessa palalimpica Annalisa Minetti che parteciperà all'evento nei suoi due momenti principali: come relatore d'eccellenza durante la conferenza del 16 maggio e come madrina della corsa per ragazzi il giorno successivo.

La conferenza, dal titolo “Lo sport oltre la disabilità” si terrà presso la sala conferenze della BCC della Valle del Trigno a San Salvo a partire dalle ore 18.00. Interverranno il Presidente della BCC della Valle del Trigno Nicola Valentini, la guida del maratoneta disabile Andrea Cionna Doriano Bussolotto, il Presidente Avis di San Salvo Franco Rongoni, il Presidente della ASD Podistica San Salvo Michele Colamartino, il Direttore Provinciale Special Olympics Carolina Incoccia, il Primario Responsabile Medicina Ospedale di Vasto Lucio Del Forno, il presidente ARDA (Associazione Down Abruzzo) Giammichele Giuliano. Alla Cantante e Atleta paralimpionica con record mondiale di categoria il compito di chiudere la conferenza con il racconto della sua importante esperienza sportiva e di vita.

Il giorno successivo, 24 scuole medie di Abruzzo e Molise sono state invitate a partecipare con i propri atleti alla gara podistica che si terrà presso la pista di atletica in via di Montenero in zona Ripalta a San Salvo (in caso di maletempo presso la Palestra di Via Verdi sempre a San Salvo). 250 ragazzi correranno con la presenza della campionessa Annalisa Minetti che provvederà alla premiazione dei 18 ragazzi più veloci della Valle del Trigno.