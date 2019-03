La società Asd Incoronata Calcio Vasto riconferma l'allenatore Francesco Mucci alla guida della squadra biancorossa anche per la prossima stagione.

La notizia viene diffusa proprio alla vigilia della finalissima per la promozione diretta in prima categoria che si giocherà domenica alle ore 16.00 sul campo neutro di Gissi contro il Gs Montalfano. I vastesi per salire di categoria devono vincere, in caso di pareggio al termine dei 120 minuti passano i rivali che nella stagione regolare si sono piazzati meglio, al secondo posto.

"Abbiamo voluto comunicare a tutti - dichiara la dirigenza - la nostra decisione in questa settimana così importante e storica. La società e l'ambiente riconoscono al mister il lavoro svolto dal mese di agosto ad oggi, centrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La professionalità, la tenacia e l'impegno di mister Mucci hanno fatto crescere noi dirigenti e tutto il gruppo e di certo la figura dell'allenatore ha contribuito ai nostri successi, per tanto, questo gesto era un atto dovuto che maturavamo da tempo. Domenica invitiamo la città, i tifosi e i simpatizzanti a seguirci e sostenerci nella finalissima che potrebbe realizzare un sogno che cinque anni fa sembrava utopia".