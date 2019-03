Il problema furti esiste. Lo avvertono giornalmente sulla loro pelle i residenti di Vasto Marina, che non si sentono più al sicuro nemmeno dentro le loro case, né a camminare in pieno giorno nel centro della località balneare. Ed è proprio la zona centrale della riviera a essere finita da oltre un anno a questa parte ripetutamente nel mirino dei malviventi.

E' il quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria di piazza Fiume il più tartassato dai ladri. Ormai da troppo tempo: almeno dal 2012, quando i topi d'appartamento svaligiarono le palazzine di via Spalato; lo scorso anno, a febbraio, ladri acrobati si arrampicarono sui tubi del gas di un edificio di via Sebenico per entrare da una finestra e arraffare soldi dentro un'abitaizone; quindi, a distanza di pochi giorni, toccò a un bar di viale Dalmazia, dove gli ignoti ripulirono il magazzino, rubando interi bancali di bevande per un valore di migliaia di euro.

Il resto è storia recente. La pensionata presa di mira due volte nel giro di 16 giorni: prima si è vista piombare i ladri in casa, ieri pomeriggio è stata scippata in via Zara.

Tra i residenti di Vasto Marina non si parla d'altro. Cresce la preoccupazione per l'insicurezza del patrimonio e del domicilio delle famiglie che vivono sul litorale. E la richiesta di controlli serrati.