La Bandiera blu d'Europa, simbolo di pulizia delle acque e qualità dei servizi turistici, non è stata assegnata a tutta la spiaggia di San Salvo, ma "solo alla zona numero 90, corrispondente all'area di Fosso Molino, cioè solo al porto turistico, come si evince dai documenti della Fee". A sottolinearlo è Arnaldo Mariotti, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale. Dopo 15 anni, San Salvo Marina non può fregiarsi del vessillo su tutti i due chilometri di arenile.

"L’amministrazione Magnacca, appena comincia a camminare con le proprie gambe, dopo la fine dell’effetto trascinamento dell’azione amministrativa del centrosinistra perde la Bandiera blu nel tratto che va da località Buonanotte al porto turistico, cioè su tutta la costa balneabile", commenta l'ex parlamentare. "Mi aspetto dal sindaco, dalla Giunta e, se lo ritengono, dal Consiglio comunale una pronta programmazione di interventi che permettano alla nostra città, per l’anno prossimo, di far sventolare su tutto il litorale la Bandiera blu come è avvenuto da dal 1998 al 2013".

Mariotti, sindaco di San Salvo dal 1994 al 2001, rivendica le 16 Bandiere blu ottenute dalle amministrazioni di centrosinistra: "Esprimo a nome mio e di tutti i democratici sansalvesi, la soddisfazione per l’ottenimento della diciassettesima, sedicesima consecutiva, Bandiera Blu assegnata dalla Fondazione europea per l’educazione ambientale al Comune di San Salvo.

La competizione nel settore del turismo balneare diventa sempre più agguerrita ed i turisti sempre più esigenti. La marina della nostra città in questi quindici anni in cui ha potuto sventolare il vessillo che certifica la salubrità e la totale balneazione del suo mare si è sviluppata e molte imprese hanno potuto investire per il loro futuro.

La scelta di ripristinare l’oasi del biotopo costiero fatta dall’amministrazione che mi onoro di aver direttao,insieme alla cura dei servizi e delle aree verdi, in questi anni ha dimostrato la lungimiranza di politici che hanno saputo fare dell’ambiente e della sostenibilità le premesse per uno sviluppo duraturo e riproducibile.

Purtroppo devo rammaricarmi profondamente nel vedere l’assegnazione della Bandiera Blu solo alla zona numero 90, corrispondente a San Salvo Marina-zona Fosso Molino, cioè solo al porto turistico (come si evince dai documenti della Fee). Questa è una pessima notizia".