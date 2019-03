L'Ordine degli Architetti in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo nell'ambito della Mostra Documentaria in corso a Palazzo D'Avalos, presenta: la Giornata di Studi "Uno sguardo su Vasto" a Palazzo D'Avalos venerdì 16 maggio con inizio alle ore 16.30.

Saluti

Luciano Lapenna - sindaco di Vasto

Franco Trovarelli - Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Chieti



Presentazione e conclusioni

Mauro Latini - Vicepresidente Ordine Architetti PPC Provincia di Chieti



Interventi

Maria Teresa Spinozzi

Maria Teresa Spinozzi - Soprintendente Archivistico per l’Abruzzo

Gli Archivi di Architettura in Abruzzo “Uno sguardo su Vasto”

Gabriella Izzi - Scrittrice e critico letterario

La tutela della memoria: genesi ed evoluzione degli archivi

Pasquale Tunzi - Docente di Disegno, Dipartimento di Architettura Università degli Studi G. D’Annunzio, Pescara

Sogni, desideri e realtà nei disegni dei progettisti di Vasto

Miria Ciarma - Direttore dell’Archivio di Stato di Chieti

Carte di architettura nell’Archivio di Stato di Chieti

Giuseppe Forte - Presidente del Consiglio Comunale di Vasto

Ricordi di un ex allievo di Luciano Tosone

Silvia Checchia - Laureata in Beni Culturali, Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti

Ordinamento ed inventariazione dell’archivio dell’Ing. Pietro Mariani

Manuela Menicucci - Laureanda in Ingegneria Edile-Architettura Università degli Studi, L’Aquila

Retrospettiva sull’Ing. Antonio Izzi e il Politeama Ruzzi

Spina Di Rocco - Insegnante

Ricordo di Luigi Martella pittore vastese

Coordina i lavori Maurizio Smargiassi - Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Chieti