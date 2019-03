Applausi martedì sera allo stadio Adriatico prima di Pescara-Virtus Lanciano, partita valevole per il campionato di Serie B, per la 16enne vastese Alessia Stivaletta, giovane centrocampista del Chieti in Serie B.

L'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega di SerieB, ha voluto celebrare il bronzo mondiale vinto dalla Nazionale Under 17 di mister Sbardella ai recenti Mondiali che si sono svolti in Costa Rica.

Su tutti i campi, in occasione della 39° giornata di campionato, una calciatrice ha consegnato il pallone della partita e lo speaker dello stadio ha letto il comunicato: "La prima medaglia mondiale del calcio giovanile italiano...è delle donne!". A Pescara è toccato ad Alessia, che anche se non presente al Mondiale, è stata chiamata a rappresentare la squadra azzurra, dove in precedenza era stata convocata, e tutto il movimento.

"La Nazionale femminile Under 17, battendo il Venezuela, è entrata nella storia del medagliere italiano con il bronzo e dopo il terzo posto all’Europeo in Inghilterra, le ragazze scritto un’altra pagina importante del calcio azzurro. Un'impresa storica per il futuro del movimento di tutto il calcio italiano, che rappresenta la grande crescita che il calcio femminile sta vivendo a livello giovanile. L’evento ha l’intendo di avvicinare il mondo maschile e promuovere su tutto il territorio italiano la pratica che calcio giocato dalle donne. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita dello stesso". Questo il commento di Katia Serra, ex calciatrice, rappresentante Aic per il calcio femminile, opinionista di Rai Sport e promotrice dell'iniziativa.

Questo l'abbinamento partite - giocatrici

Siena-Reggina: Alice Tortelli

Carpi-Bari: Martina Lenzini

Cesena-Empoli: Giulia Baldini

Novara-Juve Stabia: Marta Mascarello

Crotone-Latina: Giusy Ceravolo

Brescia-Modena: Annamaria Serturini

Ternana-Padova: Federica Giovannucci

Cittadella-Palermo: Nicole Peressotti

Avellino-Trapani: Sabrina Cusati

Spezia-Varese: Serena Berti

Pescara-Lanciano: Alessia Stivaletta