Come annunciato dal sindaco Tiziana Magnacca nella conferenza stampa di fine anno 2013, la Polizia Municipale di San Salvo ha dotato i suoi agenti della pistola, dopo il periodo delle prove psicofisiche e dell'addestramento. L’arma d’ordinanza, consegnata dal responsabile del servizio tenente Saverio Di Fiore, è una Beretta modello Storm 9x21.

La riorganizzazione del corpo della Polizia municipale "deve passare anche attraverso la dotazione di un’arma - commenta il primo cittadino-, che garantirà più sicurezza a tutti i cittadini ed anche agli stessi agenti in servizio durante i loro turni, in particolare in quello notturno, e potendo così effettuare maggiori servizi".

Per un maggiore controllo di tutto il territorio comunale sarà importante un sempre maggior impiego della polizia municipale. "È il primo presidio di legalità della nostra città – aggiunge Tiziana Magnacca – per questo stiamo lavorando con la riorganizzazione dei servizi che ci sta portando all’istituzione del vigile di quartiere, per costruire un rapporto di maggiore collaborazione con i cittadini. I vigili urbani saranno messi nelle condizioni di poter operare al meglio: più controlli per la prevenzione".