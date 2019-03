Teresa Manes è la mamma di Andrea Spezzacatena, il quindicenne di Roma che si tolse la vita in casa il 20 novembre 2012, utilizzando una sciarpa, perché "non ne poteva più di essere preso in giro, additato e inquadrato all'interno di una veste in cui non si riconosceva". Una vittima del bullismo e della derisione che si sono consumati su Facebook.

La mamma di Andrea trascorrerà un’intera giornata a San Salvo giovedì 15 maggio per raccontare questa esperienza così drammatica raccolta sulle pagine del libro “Andrea oltre il pantalone rosa” che vuol essere "un antidoto contro il bullismo e il pregiudizio strisciante di cui mio figlio è stato vittima ma anche uno strumento attraverso il quale invitare i genitori a instaurare un dialogo profondo e sincero con i propri figli. Occorre incentivare anche i colloqui scolastici, perché se qualcuno mi avesse avvisata, oggi Andrea sarebbe ancora qui con me".

E’ un’iniziativa dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo, dell’Istituto superiore “Raffaele Mattioli, dell’Università delle Tre età di San Salvo e del Consorzio Sgs (Servizi globali sociosanitari).

Due gli appuntamenti previsti:

• ore 8.30 Istituto superiore “Raffaele Mattioli” – sede Ipsia: Saluti del sindaco Tiziana Magnacca, dell’assessore alla Politiche sociali Maria Travaglini e del dirigente scolastico Maria Luisa Di Mucci. Introduce e coordina Vania Perrucci, presidente Università Tre Età San Salvo. Interventi dell’autrice Teresa Manes e di Vito Nuzzi, ispettore capo della Polizia Postale di Pescara;

• ore 17.00 Porta della Terra - Saluti del sindaco Tiziana Magnacca, dell’assessore alla Politiche sociali Maria Travaglini e della presidente dell’Università Tre Età San Salvo Vania Perrucci. Introduce e coordina Clara Silletta. Interventi dell’autrice Teresa Manes e di Mara Ricciuti, psicoterapeuta.