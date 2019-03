"A distanza di circa due anni dal sequestro che fece scalpore a Vasto Marina, parliamo del Residence Cono a Mare, cerchiamo di portare ancor di più alle cronache il disagio di tante famiglie che ad oggi, ed alla vigilia di un nuovo giudizio, sono costrette a vivere con grande sofferenza per quel che doveva essere la gioia di aver creduto in un territorio scelto non a caso, investendo i propri risparmi, caso mai come per molti, ricorrendo anche a finanziamenti, pur di realizzare un sogno infranto a scapito di chi ha acquistato in buona fede e con la certezza materiale derivante da tutte le autorizzazioni dell'ente comunale". Inizia così la lettera firmata del Comitato acquirenti Residence Cono a Mare.

"In questi mesi, la cosa più triste che abbiamo dovuto constatare è stata la totale indifferenza delle autorità comunali e forse della politica in genere e degli stessi cittadini vastesi, mai nessun rappresentante, politico di palazzo di città o comune cittadino, si è mai posto nella condizione di ascoltarci o quanto meno di farci capire se fossero dispiaciuti di ciò che sta accadendo sotto gli occhi di tutti.

Prima di chiudere queste poche righe, esterniamo una serie di considerazioni conseguenti all'accaduto e che non si possono sottacere:

- decine di operai di vasto mandati a casa con gravi disagi alle famiglie;

- diverse imprese di Vasto con crediti da riscuotere e quindi in difficoltà;

- cattiva pubblicità per il territorio di Vasto che, in presenza di eventi di tali portate, non spinge certo ad investire nel mattone specie in questo momento storico di grande contrazione del mercato immobiliare -;

- rischio di una serie di azioni ad effetto "domino" che, sulla scorta dell'esito della causa in corso, partendo dall'impresa costruttrice, si potrebbero quindi riperquotere anche su tutta l'imprenditoria locale coinvolta nella realizzazione, ampliando i disagi di cui sopra, con rischi di possibili azioni di rivalsa anche nei confronti del Comune e quindi come al solito dei poveri contribuenti;

- noi, rei di aver solo acquistato un immobile con tutte le carte in regola, così come da valide certificazioni a nostre mani.

A chi si è reso giustizia? A chi la si intende rendere? Come in diverse circostanze del nostro paese, forse dobbiamo solo credere in aiuto divino. La speranza è che questa nostra denuncia possa portare alla luce un problema che forse anche per ragioni politiche, si sta consumando nell'indifferenza".