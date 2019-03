"La spiaggia di Vasto Marina, pur potendo contare su analisi che ne certificano la perfetta qualità delle acque di balneazione, sconta l'imprevedibile rottura di una condotta fognaria avvenuta nell'estate 2012". Così il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, spiega la mancata assegnazione per il secondo anno consecutivo della Bandiera blu d'Europa all'arenile simbolo della città: la spiaggia di Vasto Marina.

"I criteri seguiti dalla Fee" fondazione per l'educazione ambientale, "per il conferimento della Bandiera blu sono estremamente severi e stringenti. Proprio questa rigidità - afferma il primo cittadino - impone il ritiro del conferimento della Bandiera Blu per una durata minima di quattro anni, anche per singole porzioni di litorale, laddove i criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di balneazione fossero violati anche per una sola volta, anche per un solo giorno.

La spiaggia di Vasto Marina, pur potendo contare su analisi che ne certificano la perfetta qualità delle acque di balneazione, sconta l’imprevedibile rottura di una condotta fognaria avvenuta nell’estate 2012.

Pertanto, pur avendo agito con tempestività per la risoluzione definitiva del problema, il tratto costiero di Vasto marina rimane sotto osservazione per una durata di quattro anni a partire dal 2012.

Speculare sul mancato riconoscimento della Bandiera blu alla spiaggia di Vasto Marina, alla quale nulla manca per qualità delle acque di balneazione e per servizi turistici offerti - contrattacca Lapenna - significa essere profondamente miseri nell’animo e nemici dello sviluppo del comparto turistico cittadino".