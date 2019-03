ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 1-0

Con la presenza di Fernando D´Annunzio (fratello del fondatore Nicola) e indossando le storiche divise granata, gli allievi regionali della Bacigalupo festeggiano il 65° compleanno della società e battono per 1-0 l´Acqua e Sapone. I ragazzi dedicano l´importante successo (l'ottavo consecutivo) a mister Maurizio Baiocco, oggi assente e sostituito in panchina da mister Nicola Bozzella.

Nel primo tempo ci sono tre grandi occasioni per i vastesi che prima sfiorano il vantaggio con Benvenga, Cozzolino e Frangione (quest´ultimo colpisce il palo) e poi chiedono un calcio di rigore, apparso netto, per un fallo su Benvenga: l´arbitro però lascia correre, si va al riposo così sullo 0-0.

Nella ripresa al 46´ la Bacigalupo sblocca finalmente il risultato: da calcio d´angolo è perfetto l´inserimento sul primo palo di Fiore che anticipa tutti con un tiro di piatto. A questo punto l´Acqua e Sapone prova a creare qualche pericolo soprattutto sui calci piazzati, ma il portiere Canosa e la difesa locale fanno buona guardia; i vastesi, pur soffrendo un po´ gli assalti degli ospiti, in contropiede vanno anche vicini al raddoppio con Ciccotosto e Natarelli che però non riescono a metterla dentro. Finisce così 1-0, contro un avversario davvero ostico gli allievi regionali della Bacigalupo conquistano l´ottavo successo consecutivo e, a 4 giornate dalla fine del campionato, restano al primo posto in classifica.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 1-0 (0-0)

Reti: 46´ Fiore (B).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Di Casoli (Ranalli), Carriero, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Cozzolino (Natarelli), Fiore (Aganippe), Santoro (Ciccarone). All. Bozzella

GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 1-0

Si chiude con una sconfitta il girone d´élite dei giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti a Penne con il punteggio di 1-0: i vastesi offrono un´ottima prestazione (una delle migliori in trasferta in questa seconda fase) ma, dopo aver avuto diverse occasioni per vincere, vengono puniti all´ultimo minuto da un gol in contropiede dei padroni di casa.

Buon primo tempo della squadra di mister Massimo Baiocco che sembra avere in mano la sfida e va vicina al vantaggio con Di Virgilio, Liberatore e Canosa; nella ripresa la partita è più combattuta, lo 0-0 non va bene a nessuno, il Penne prova a farsi vedere in avanti ma le migliori occasioni sono ancora per la Bacigalupo: prima Canosa e poi Maccione hanno sui piedi la palla della vittoria, non riuscendo però a metterla dentro a tu per tu con il portiere avversario. E così, come spesso succede nel calcio, all´ultimo minuto i padroni di casa trovano la rete dell´1-0 con un contropiede finalizzato da Cervoni E. con un preciso tiro in diagonale. Buona prova comunque per i vastesi che hanno dato il massimo e oggi non meritavano la sconfitta, purtroppo in questo girone d´élite è mancato un pizzico di fortuna, anche se obiettivamente diverse partite non sono state giocate al meglio.

Rimane una prima fase brillantissima e giocata ad alti livelli, in cui il gruppo di mister Massimo Baiocco ha fatto vedere tutto il proprio valore, nella seconda fase l´aspetto positivo è l´ottimo rendimento in casa (5 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta), mentre in trasferta si poteva fare sicuramente di più.

IL TABELLINO

PENNE-BACIGALUPO 1-0 (0-0)

Reti: 70´ Cervoni E. (P).

Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Carulli), Ciancaglini (Irace), Di Lorenzo (Maccione), Sarchione, Napoletano, Canosa, Di Virgilio (Piccirilli), Alberico, Liberatore (Antonino), Galiè (De Rosa). All. Massimo Baiocco

IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 18° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Manca solo il recupero di giovedì tra Lauretum e Cologna per mandare in archivio il campionato; nell´ultimo turno la R.C. Angolana già campione impatta per 0-0 con l´Amiternina, pareggio anche in D´Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi, mentre chiudono con un successo la Giovanile Chieti (4-1 sul Lauretum), il River Casale (3-1 sul Cologna) e la Marsica (4-1 sul Celano).

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 37, Giovanile Chieti 30, Poggio degli Ulivi e River Casale 29, Amiternina 25, Marsica 23, D'Annunzio Marina 22, Celano 19, Cologna* 18, Lauretum* 16 (* una partita in meno)

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Tutto invariato nei primi 4 posti: la Bacigalupo piega l´Acqua e Sapone e rimane in testa a +2 sulla Caldora (2-0 a San Salvo) e a +3 sul Francavilla e sulla Virtus Vasto, corsare sui campi del Manoppello Arabona e del Sant´Anna; chiude il quadro del 18° turno il ritorno al successo della Spal Lanciano che passa sul terreno del fanalino di coda Virtus Cupello.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo* 38, Caldora 36, Francavilla e Virtus Vasto* 35, Spal Lanciano* 24, Manoppello Arabona* 18, Acqua e Sapone 15, Miglianico* e Sant'Anna 13, San Salvo* 12, Virtus Cupello* 10 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Pineto interrompe la serie positiva del Poggio degli Ulivi che nella categoria giovanissimi non perdeva in casa da più di 4 anni: festeggia comunque la squadra di mister Augusto Gabriele che aveva già ottenuto domenica scorsa la matematica vittoria del campionato. Solo vittorie interne nelle altre gare: la R.C. Angolana, il Penne, la Virtus Vasto e il Celano battono rispettivamente l´Olympia Cedas, la Bacigalupo, i Delfini Biancazzurri e Il Delfino Flacco.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 43, R.C. Angolana 42, Delfini Biancazzurri 27, Penne 24, Olympia Cedas e Virtus Vasto 22, Il Delfino Flacco 21, Celano 20, Bacigalupo 19, Pineto 14

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Giovanile Chieti espugna il campo della Caldora e si avvicina alla finale di Coppa Abruzzo; provano a conservare qualche chance di rimonta il River Casale e il Francavilla che superano rispettivamente la D´Annunzio Marina e la Fater Angelini, mentre nella lotta per non retrocedere il Lauretum piega il San Salvo e vede a portata di mano il traguardo della salvezza.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: River Casale 37, Fossacesia* 36, Caldora*, Giovanile Chieti*** e Francavilla** 35, D'Annunzio Marina** 23, Quattro Colli** 22, Lauretum** 17, Fater Angelini* 12, San Salvo** 9, Virtus Cupello -1 (esclusa dal campionato) (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno)

Loris Napoletano