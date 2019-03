Sono trascorse poco più di due settimane da quando è stata derubata dentro la sua casa di via Donizetti. Oggi, a distanza di 16 giorni da quel 27 aprile, una pensionata di Vasto Marina è stata scippata in pieno giorno nel centro della località balneare.

Qualcuno, molto probabilmente, l'aveva seguita. Lo scippatore (non è chiaro se con lui ci fosse anche un complice) è entrato in azione attorno alle 16 sulla scalinata che da via Zara conduce al parcheggio della ex stazione ferroviaria. E' stato un attimo. Si è avvicinato alla donna e le ha strappato dal collo la catenina d'oro, poi è fuggito a piedi. La vittima, impaurita, ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione di residenti e passanti. Indagano le forze dell'ordine.

Nel furto subito a fine aprile, la pensionata si trovava in casa, quando due ladri sono entrati da una finestra e le hanno intimato di rimanere immobile mentre loro arraffavano soldi e oggetti preziosi.