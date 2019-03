Profondo cordoglio a Vasto per la scomparsa del tipografo Luigi Godi. Per quasi 50 anni ha portato avanti la tipografia Histonium, in cui aveva iniziato a lavorare dopo essersi trasferito a Vasto a fine anni '60. Lo scorso anno Nicola D'Adamo, suo blog Noi Vastesi, lo aveva intervistato per raccontare i 50 anni della storica tipografia cittadina (clicca qui).

"Per decenni - scrive oggi con commozione il suo amico di lunga data Giuseppe Forte - Luigi Godi è stato per noi giornalisti un punto di riferimento insostituibile. Sulle rotative della sua tipografia sono state stampate pagine di giornali che ora contribuiscono a ricostruire la storia degli ultimi 50 anni della nostra Città. Lui era sempre lì, pronto, ad ogni ora sia del giorno che della notte per accontentare le richieste dei clienti. Un uomo che ha dedicato la vita al lavoro, alla famiglia".

I funerali di Luigi Godi si celebreranno domani, mercoledì 14 marzo, alle 15.30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla moglie Maria, ai figli Francesco, Gianmatteo ed Alessandra e ai parenti tutti sentite condoglianze da parte della nostra redazione.