Interessante lezione questa mattina per gli studenti dell’Istituto Economico e Tecnologico Palizzi di Vasto. I ragazzi che frequentano le classi del triennio del Corso Geometra e Costruzioni, Ambiente e Territorio hanno incontrato due specialisti geologi che hanno illustrato loro con competenza e passione quanto accaduto nella nostra città nel 1956, quando un’enorme frana distrusse un intero quartiere e proiettò Vasto al centro dell’attenzione mediatica di allora.

Prima il dr. Elio Bitritto ha illustrato con slide i meccanismi dei movimenti franosi, spiegando ai futuri tecnici quali segnali vanno interpretati e cosa è possibile fare per rallentare i vari fenomeni che riguardano il territorio. Successivamente il dr. Gianluca Taddei ha fatto rivivere i terribili giorni del 1956, e grazie al materiale fotografico è stato possibile per gli alunni immergersi in quella terribile esperienza, per cercare di capire le emergenze geologiche del nostro comprensorio.

L’interessante iniziativa è stata coordinata dal prof. Giuliano De Rosa, docente di Costruzioni al Palizzi, e rientra nell’ambito dell’area di Progetto degli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Corso CAT e del corso Geometri.

Fabrizio Scampoli