E' Vasto la città scelta dalla griffe Enrico Coveri per un nuovo stabilimento produttivo in Abruzzo. Una nota stampa informa che mercoledì mattina, presso il Gulliver Center in via Incoronata, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo sito produttivo di calzature e abbigliamento, che troverà posto in uno dei capannoni della zona industriale di Punta Penna.

A comunicare i dettagli dell'operazione, che vedrà l'avvio delle lavorazioni nell'autunno 2014, saranno i dirigenti del gruppo Coveri. L'esordio del marchio risale al 1973, con la sfilata a Milano della linea Touche by Enrico Coveri. Il suo fondatore, Enrico, è morto nel 1990 a soli 38 anni, lasciando le redini dell'azienda alla sorella e al nipote.