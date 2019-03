Dopo il grande successo dello spettacolo-concerto di musica classica , organizzato dall’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, lo scorso 8 maggio, per finanziare un progetto di Pet Therapy presso il reparto pediatrico e il day hospital oncologico dell’Ospedale San Pio di Vasto, c’è subito un nuovo evento: una cena di beneficenza “Pet Therapy Galà”.

L’associazione Ricoclaun, in collaborazione con Antonio Cane e la Proloco di San Salvo, organizza una cena di beneficenza giovedì 22 maggio 2014, presso il ristorante Il Panfilo di San Salvo Marina, per consolidare il progetto di Pet Therapy in ospedale, e magari riuscire a dare un intervento settimanale sia alla pediatria che all’oncologia.

Il costo della cena è di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini. Prevede la presenza di un D.J. : Giuseppe Masciale, e naturalmente la presenza dei clown Ricoclaun che animeranno la serata con spettacoli di bolle di sapone, palloncini e trucca bimbi.

Ospite speciale della serata sarà la dottoressa Federica Di Giuseppe e il suo cane Kira.

Chi volesse avere maggiori informazioni e prenotare può rivolgersi ai seguenti numeri: 347 0174635 - 347 8143736 - 347 5729649.

L’originalità del progetto di Pet Therapy che si vuole attuare nell’ospedale di Vasto sta nel proporre interventi di Pet Therapy insieme alla Clownterapia dell’associazione Ricoclaun, al fine di creare incontri co-terapeutici a più ampio spettro, che, mediante il contatto e l’interazione con il cane, ma anche con l’attività ludica con i clown, consenta sia nel bambino ricoverato in Pediatria, che al suo familiare, che al paziente in terapia oncologica, di avere un sostegno veramente speciale.

Non auguriamo a nessun bambino di essere ricoverato in ospedale, né a nessun amico di dover avere cure oncologiche, ma siamo certi che la pet therapy potrà donare loro un momento speciale.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Ricoclaun Vasto Onlus