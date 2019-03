E' ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale santo Spirito di Pescara M.M., 33enne sansalvese, rimasto coinvolto sabato scorso in un terribile incidente a Montemarcone di Atessa, in cui ha perso la vita Davide Troilo, 30 anni di Atessa. Ieri nel comune della Val di Sangro si sono svolti i funerali dell'ingegnere 30enne che viaggiava sul suo scooter in direzione monti quando ha impattato contro la moto guidata dal 33enne di San Salvo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Atessa, M.M. e altri due amici stavano facendo ritorno a casa dopo aver percorso le strade del Vastese fino a Castiglione Messer Marino. I rilievi dei carabinieri hanno permesso di arrivare ad una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, secondo cui lo scooterone di Troilo ha invaso la corsia opposta, impattando con la moto guidata da M.M., in un punto noto per la sua pericolosità.

Per il giovane atessano non c'è stato nulla da fare, mentre il sansalvese è stato trasferito con l'eliambulanza al Santo Spirito di Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata.